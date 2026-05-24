İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon zirvesinin şifrelerini paylaştı. "Trump, her cephedeki tehditlere karşı İsrail’in hareket özgürlüğünü teyit etti" dedi.

İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin tartışmalar sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile dün gece gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı.

Netanyahu sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün gece Başkan Donald Trump ile Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik mutabakat zaptı ve İran’ın nükleer programı konusunda nihai bir anlaşmaya varılmasına yönelik yaklaşan müzakereler hakkında görüştüm. Başkan Trump ve ben, İran ile yapılacak herhangi bir nihai anlaşmanın nükleer tehlikeyi tamamen ortadan kaldırması gerektiği konusunda mutabık kaldık.

Bu da İran’ın nükleer zenginleştirme tesislerinin sökülmesi ve zenginleştirilmiş nükleer malzemesinin topraklarından çıkarılması anlamına geliyor. Benim politikam, Başkan Trump’ınki gibi değişmedi: İran’ın nükleer silahı olmayacak." dedi.

İsrail Başbakanı, "Amerikan ve İsrail güçlerinin İran tehdidine karşı omuz omuza savaştığı 'Kükreyen Aslan' ve 'Destansı Öfke' operasyonları da dahil olmak üzere, İsrail’in güvenliğine olan bağlılığı nedeniyle Başkan Trump’a minnettarlığımı ifade ettim. İkimiz ve iki ülkemiz arasındaki ortaklık, savaş alanında kendini kanıtladı ve hiç olmadığı kadar güçlü" ifadelerini kullandı.

"LÜBNAN DAHİL HER CEPHEDE..."

İran tarafının, sızan mutabakat metninde Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların durdurulacağına ve İsrail'in askeri hareket alanının kısıtlanacağına yönelik iddialarına cevap veren Netanyahu, "Başkan Trump, Lübnan da dahil olmak üzere her cephedeki tehditlere karşı İsrail’in kendini savunma hakkını ve hareket özgürlüğünü teyit etti" dedi.

"BİZİM İÇİN VE ONLAR İÇİN ÖNEMLİ OLAN İFADELER VAR"

Öte yandan Axios muhabiri Barak Ravid’e konuşan üst düzey ABD'li yetkili "Şu anda masada hala netleştirilmesi gereken birkaç kritik ayrıntı var. Anlaşmanın belirli kısımları üzerinde görüşmeler tam gaz sürüyor. Şu anki pürüz, kelimenin tam anlamıyla bizim için önemli olan bazı ifadeler ile onlar için kritik olan bazı ifadelerin metne nasıl işleneceğiyle ilgili." şeklinde açıklama yaptı.

"İRAN SİSTEMİ DOĞASI GEREĞİ HIZLI HAREKET ETMİYOR"

Yetkili, Trump’ın "Acele etmeyin, zaman bizim lehimize" açıklamasıyla paralel olarak, Tahran kanadındaki onay süreçlerinin de zamana yayıldığını itiraf etti:

"İran sisteminin mevcut yapısı gereği hızlı hareket etmediğini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle Tahran’daki tüm resmi ve dini onay süreçlerinin hukuken tamamlanması birkaç gün sürecektir"

"DİNİ LİDER MÜCTEBA HAMANEY ÇERÇEVEYİ ONAYLADI ANCAK NİHAİ KARAR BELİRSİZ"

Axios'a konuşan yetkili ayrıca "Bizim istihbarat birimlerimizden edindiğimiz anladığımız kadarıyla, İran'ın yeni Yüksek Lideri Mücteba Hamaney anlaşmanın genel çerçevesini ve 60 günlük ateşkes uzatmasını onayladı. Ancak bu geçici mutabakat metninin, nükleer tesislerin sökülmesini içerecek kalıcı ve nihai bir barış anlaşmasına dönüşüp dönüşmeyeceği hâlâ tamamen belirsizliğini koruyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD: TAVİZ VEREBİLİRİZ

Fox News'e konuşan üst düzey bir başka ABD'li yetkili ise "Eğer İran uranyum zenginleştirme programından taviz verirse, biz de yaptırımlar konusunda taviz vereceğiz." dedi.

NELER OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, İran'la müzakere sürecinin halen devam ettiğini belirterek, "Müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor, müzakerelere katılan temsilcilerime, zaman bizim lehimizde olduğu için anlaşma konusunda acele etmemelerini söyledim." ifadesini kullandı.

İran'la anlaşma sağlanana kadar ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının uygulanmaya devam edeceğinin altını çizen Trump, "Her iki taraf da acele etmemeli ve işi doğru yapmalıdır. Hata yapılmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran'la ilişkilerinin "çok daha profesyonel" ve "verimli" bir şekilde ilerlediğini belirten Trump, bununla birlikte İran'ın nükleer silah geliştiremeyeceğini anlaması gerektiğini kaydetti.

ABD-İran diplomasisinde Orta Doğu'daki ilgili ülkelere de teşekkür eden Trump, bazı ülkelerin Abraham Anlaşmaları'na katılabileceğini savunarak "Kim bilir, belki İran İslam Cumhuriyeti de bu anlaşmaya katılmak isteyebilir." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, dün konuyla ilgili yaptığı son açıklamada, nihai hale getirilmek üzere İran'la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını kaydederek, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak." ifadesini kullanmıştı.

