İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki 6 beldeyi hedef alacağını duyurdu. Bölge halkına tahliye çağrısı yapılırken, gün içinde Bekaa ve Nebatiye çevresindeki çok sayıda yerleşim için de benzer tehditler yayımlandı.

İsrail ordusu, Lübnan ile yürürlükte bulunan ateşkese rağmen ülkenin güneyine yönelik yeni saldırı tehdidinde bulundu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kefer Sir, Batı Sir, Zarariyye, Ansar, Mezra Kevseriyyet Ruz ve Harayip beldelerinin hedef alınacağını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu bölgelerde yaşayan sivillerden bulundukları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmaları istendi.

BENZER UYARILAR YAPILMIŞTI

Öğle saatlerinde Lübnan’ın doğusundaki Bekaa bölgesinde yer alan Mişgara, Kalaya ve Suhmur ile güneydeki Düveyr, Deyr Zehrani, Şarkiyye, Zıbdin, Yukarı Nebatiye, Arabsalim ve Kefr Coz için de benzer saldırı uyarıları yapılmıştı.

İsrail ordusu, son haftalarda özellikle Lübnan’ın güneyindeki yerleşimlere yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırırken, birçok bölgede ağır hasar meydana geldiği bildiriliyor. Ateşkese rağmen devam eden operasyonlar nedeniyle sınır hattındaki sivillerin yeniden göç etmeye başladığı belirtiliyor.

YERİNDEN EDİLENLERİN SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

İsrail’in 2 Mart’ta başlattığı geniş çaplı saldırılar sonrası Lübnan’da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu geçtiği açıklanmıştı. ABD arabuluculuğunda sürdürülen görüşmeler sonucunda taraflar arasında geçici ateşkes uzatılmış olsa da sahadaki gerilim düşmedi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, İsrail’in mart ayından bu yana düzenlediği saldırılarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Hizbullah da ateşkes ihlallerini gerekçe göstererek İsrail güçlerine yönelik saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor.

