Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Paul Onuachu, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Galatasaray filelerini havalandırarak Süper Lig'de gol sayısını 22'ye yükselten 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 4 gol daha atması halinde Süper Lig tarihine geçecek.

Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta ilk golü kaydeden Paul Onuachu, kariyerinde en çok gol sevinci yaşadığı ikinci sezona ulaştı. Deneyimli forvet, Genk forması giydiği 2020-2021 sezonunda 29 defa fileleri havalandırmıştı.

28 MAÇTA 24 GOL, 2 ASİST

Onuachu, bordo-mavili forma altında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 28 maçta görev yaptı. Sahada kaldığı 2225 dakikada 24 gol kaydeden ve 2 asist yapan Nijeryalı santrfor, sezonun kalan haftalarında rekora imza atabilir.

Yunus Akgün - Paul Onuachu

ADIM ADIM LİG REKORUNA

31 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'in kalan 6 haftalık bölümünde 4 gol atması halinde, "bordo-mavili takımda bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu" olacak. Trabzonspor'un eski futbolcularından Şota Arveladze, bir sezonda 25, Alexander Sörloth ise 24 defa ağları havalandırmıştı.

Şota Arveladze

Süper Lig'de attığı 22 golle Onuachu, gol krallığı yarışında Eldor Shomurodov'un (Başakşehir - 16 gol) önünde zirvede yer alıyor.

