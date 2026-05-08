Elde kalan tek hedef olan kupa da gidince Sergen Yalçın’a bile şişe atıldı, yine yönetim istifaya davet edildi. Ancak yakın geçmişe bakınca Beşiktaş’ı girdaba çeken en önemli unsurun hoca ve yönetim değişikliği olduğu görülüyor...

MURAD TAMER - Ligde şampiyonluk yarışından yine aylar önce kopan Beşiktaş için kupa umudu da hüsranla sonuçlandı; tribünlerde ise artık ezberlenen o tablo yeniden sahnelendi; teknik direktör ve yönetim istifaya davet edildi.

AYNI NAKARAT

Ancak bu noktada durup sormak gerekiyor: Çözüm gerçekten sadece istifada, seçimde veya yeni bir teknik direktörde mi? Yoksa her seçim, Beşiktaş’ı düzlüğe çıkarmak yerine daha derin bir girdaba mı sürüklüyor Son beş yılın kronolojisi, sportif istikrarın nasıl yerle bir olduğunu çarpıcı bir şekilde özetliyor.

İdari savrulma

2020-21 sezonunda Sergen Yalçın ile gelen şampiyonluğun ardından kulübe âdeta hoca dayanmadı. Sırasıyla; Önder Karaveli, Valerien İsmael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer görev yaptı. Serdar Topraktepe üç defa geçici olarak göreve getirildi. Döngü tamamlandı ve dümene yeniden Sergen Yalçın geçti. Beş yılda on farklı teknik direktör geldi geçti. Çoğunluğu yarım sezonu bile tamamlayamazken, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay gibi isimler sadece birkaç maçlık geçiş dönemlerinde “sorumlu” ilan edildi. Sadece 2024 takvim yılında Beşiktaş’ın beş defa hoca değiştirmesi, sorunun sahadaki teknik taktikten ziyade idari bir savrulma olduğunu kanıtlıyor.

Giovanni van Bronckhorst

ENKAZ KREDİSİ!

Beşiktaş’ta son dört başkanın görev sürelerini tamamlayamamış olması başlı başına bir kriz göstergesi. Ancak asıl tehlike, her yeni yönetimin göreve gelirken sığındığı “enkaz devraldık” söylemi. Bu söylem başlangıçta sabır kredisi oluşturmak için kullanılıyor; ardından “enkazı kaldırma” vaadiyle kontrolsüz transfer harcamalarını ve devasa borçlanmaları beraberinde getiriyor. Her yönetim kendi “yeniden yapılanmasını” ilan ediyor, ancak bu süreçler yeni malî riskler doğuruyor ve nihayetinde koltuğu devreden her başkan, halefine daha büyük bir borç yükü bırakıyor.

BÜYÜK KIYIM

Hasan Arat, 363 günlük başkanlık süresine üç farklı teknik direktör sığdırdı. Ocak 2024’te büyük umutlarla getirilen Fernando Santos Nisan’da gönderildi, kalan bölümde Serdar Topraktepe ile “idare edildi”. Yeni sezon Giovanni van Bronckhorst ile açıldı ancak o da istikrar sağlayamayınca yerini Solskjaer’e bıraktı, onun macerası da aynı oldu. Her yeni hoca; yeni bir kadro mühendisliği ve maliyeti yüksek transfer listesi demekti. Arat döneminde kulübün bir yıl içinde 100 milyon avro borçlandırıldığı iddiası, sadece o yönetimin değil, kulübü bu aceleci kararlara zorlayan yapısal kırılganlığın bir sonucu.

Hasan Arat

İSTİKRAR ŞART

Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman’ın görev süreleri dolmadan olağanüstü kongre kararı almaları, kulübü sürekli bir seçim ekonomisine ve popülist vaatlerin baskısına hapsetti. Seçim kazanan yönetimler, taraftar baskısını dindirmek adına kısa vadeli hamlelere mecbur kaldı. Yıldız transferler ve yüksek tazminatlı hoca sözleşmeleri hem bütçeyi hem de teknik sürekliliği temelinden sarstı. Serdal Adalı; 2013, 2019 ve 2023 kongrelerindeki mağlubiyetlerin ardından, Beşiktaş tarihinin en yüksek oyuyla başkanlığa seçildi. Mayıs 2025’te güven tazeleyerek görev süresini 2028’e uzatması, camianın artık sandıktan ziyade istikrara ihtiyaç duyduğunun bir itirafı niteliğinde.

Seçim krizi büyütüyor

Konyaspor mağlubiyeti yıllarca süren kurumsal istikrarsızlığın kaçınılmaz bir sonucu oldu. Tribünlerin öfkesi haklı olsa da “Hoca gitsin, seçim olsun” sloganları aslında bu kısırdöngüye hizmet ediyor. Zira her yeni seçim; yeni bir “enkaz edebiyatını”, o da yeni bir borç sarmalını ve nihayetinde kaçınılmaz bir krizi tetikliyor. Beşiktaş için gerçek kurtuluş çaresi; teknik adam istikrarını seçim baskısından bağımsız hâle getirmek gibi görünüyor…

GÖRÜŞME YAPILDI: REÇBER YERİNE ÖZEN

Sergen Yalçın’ın sezon sonunda istifa edeceğini ima etmesinin ardından siyah beyazlı kulüpte önemli bir gelişme yaşandı Beşiktaş’ta 2013-14 sezonunda futbol direktörü olarak görev yapan Zeki Önder Özen ile sportif direktörlük görevi için görüşme yapıldı. Düşünmek için süre isteyen Özen’in, A Takım Genel Direktörü olan Serkan Reçber yerine getirilmesinin planlandığı öğrenildi.

