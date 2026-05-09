Ali Koç döneminde kabaran transfer maliyetleri ve cezalar kapıda. Üstüne Sadettin Saran’ın Cherif, Guendouzi ve Kante’si cabası... Sarı lacivertliler haziran sonuna kadar servet ödeyecek.

EMİN ULUÇ - Başkanlık seçimine odaklanan Fenerbahçe’yi seçimden sonra da zorlu bir süreç bekliyor. Sadettin Saran’ın bayrağı devralacak isim ağır bir borç yükünü de sırtlanacak.

NE ÖZGÜRLÜK AMA

Kulübü mali özgürlüğe kavuşturduğu iddiasıyla övünen Ali Koç’un transfer icraatlarının hem faturası hem cezası olacak. Mayıs sonuna kadar 40 milyon avroluk ödemesi olan sarı lacivertliler, haziran ayında 18 milyon avroluk Cherif satın almasının yanı sıra ağırlığı oyuncu taksitleri için olmak üzere yaklaşık 75 milyon avroluk bir hesabı kapatmakla yükümlü.

150 milyonluk ateşten gömlek! Fenerbahçe'de yeni yönetimi zor bir süreç bekliyor

BORÇ GIRTLAĞA KADAR

Haziranın ilk haftasında kasasından 92 milyon avro çıkarmak zorunda olan Fenerbahçe’nin yıl sonuna kadar ödemesi gereken borç 150 milyon avro. Bunun dışında da muhatabı devlet olan 8 milyar liralık (Yaklaşık 175 milyon avro) vergi borcu var. Bütün bu yükü sırtlanmak durumunda kalacak yeni yönetim bir de UEFA’dan gelmesi beklenen cezayla yüzleşecek. Kerem Aktürkoğlu, Jose Mourinho, Milan Skriniar ve Diego Carlos transferleri sebebiyle savunma veren, limit aşımı yaptığı tespit edilen sarı lacivertlileri UEFA’dan 15 milyon avro civarında bir ceza bekliyor.

İTALYA’YA MI DÖNECEK? GUENDOUZİ’YE İNTER KANCASI

Fenerbahçe’nin devre arasında 28 milyon avroya Lazio’dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi’ye İtalya Serie A şampiyonu İnter kanca attı. İtalyan basını teknik direktör Cristian Chivu’nun Fransız oyuncuyu istediğini yazdı. Bu arada cezası biten Guendouzi, Brown ve Mert kadroya döndü. Sarı lacivertliler Konya’dan kupanın rövanşını almak istiyor.

KAPANIŞ ALARMI: KART ENDİŞESİ

Konya deplasmanına cezalı Ederson, sakat Skriniar ve Nene’den mahrum çıkacak sarı lacivertlilerde, 4 isim kart sınırında. Semedo, Kante, Musaba ve Kerem kart görmeleri halinde Eyüp maçında forma giyemeyecek.

ZORLU BİR RAKİP: KONYASPOR CAN YAKIYOR

Fenerbahçe’yi misafir edecek Konyaspor, İlhan Palut’la başka bir kimliğe büründü. Ligde, Galatasaray’ı deviren, yeşil beyazlılar, Fenerbahçe ile Beşiktaş’ı eleyerek Türkiye Kupası’nda finale çıktı.

EDERSON YARIŞI

Ederson’un Fenerbahçe kariyeri sona ermek üzere. Al Hilal ile Al Nassr’ı peşinde koşturan sambacının transferi gerçekleşirse Fenerbahçe 25 milyon avro kazanırken, 11 milyon avroluk yıllık ödemeden de kurtulacak.

COMO’DAN KIYAK: CARLOS DOPİNGİ

Fenerbahçe, kadroda düşünmediği Diego Carlos’tan kurtulmaya yakın. İtalyan ekibi Como, kiralık oynayan Brezilyalının bonservisini almak istiyor. Fenerbahçe’nin 15 milyon avroluk talebi üzerinden pazarlıklar devam ediyor.

