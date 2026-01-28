Soğuk hava dalgası yer yer yeniden etkisini göstermeye devam ederken, Meteoroloji’den uyarılar peş peşe sıralandı. Bugünkü rapora göre ülke genelinde çok bulutlu beklenirken, 18 ilde sağanak yağış, 10 ilde ise kar yağışı bekleniyor. Akdeniz ve Doğu Karadeniz için ise rüzgar uyarısı yapıldı. İşte Meteoroloji’nin uyarı yaptığı iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Ülke genelinde parçalı bulutlu hava beklenirken, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinde ise sağanak yağış bekleniyor.

Öte yandan Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmurun etkili olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji’den peş peşe uyarı! 18 ilde sağanak, 10 ilde kar yolda

SICAKLIK NORMALİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL YAĞIŞLI

İstanbul’da ise sıcaklığın bugün 13 derece olması, sabah saatlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

60 KİLOMETRELİK RÜZGAR

Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında ise rüzgar bekleniyor. Rüzgarın hızının Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde saatte 60 kilometreyi bulması bekleniyor. Meteoroloji Doğu Karadeniz’in iç kesimlerini ve Doğu Anadolu’nun doğusunu çığ tehlikesine karşı uyardı.

18 İLDE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji’nin son raporuna bugün sağanak yağış beklenen iller şöyle;

Edirne, İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Gaziantep, Şanlıurfa.

10 İLDE KAR YOLDA

Kar yağışı beklenen iller ise şöyle;

Sivas, Malatya, Van, Diyarbakır, Siirt, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Mardin.

Meteoroloji’nin son raporuna göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle;

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AFYONKARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

SİVAS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu

KARS °C, -1°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 2°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

