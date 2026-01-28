Meteoroloji’den peş peşe uyarı! 18 ilde sağanak, 10 ilde kar yolda
Soğuk hava dalgası yer yer yeniden etkisini göstermeye devam ederken, Meteoroloji’den uyarılar peş peşe sıralandı. Bugünkü rapora göre ülke genelinde çok bulutlu beklenirken, 18 ilde sağanak yağış, 10 ilde ise kar yağışı bekleniyor. Akdeniz ve Doğu Karadeniz için ise rüzgar uyarısı yapıldı. İşte Meteoroloji’nin uyarı yaptığı iller…
- Ülke genelinde parçalı bulutlu hava beklenirken, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu dahil birçok bölgede sağanak yağış görülecek.
- Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari ve Diyarbakır gibi doğu illerinde karla karışık yağmur veya kar yağışı etkili olacak.
- Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
- Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgar hızı saatte 60 kilometreyi bulabilir.
- Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu için çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Ülke genelinde parçalı bulutlu hava beklenirken, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinde ise sağanak yağış bekleniyor.
Öte yandan Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmurun etkili olacağı öngörülüyor.
SICAKLIK NORMALİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL YAĞIŞLI
İstanbul’da ise sıcaklığın bugün 13 derece olması, sabah saatlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
60 KİLOMETRELİK RÜZGAR
Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında ise rüzgar bekleniyor. Rüzgarın hızının Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde saatte 60 kilometreyi bulması bekleniyor. Meteoroloji Doğu Karadeniz’in iç kesimlerini ve Doğu Anadolu’nun doğusunu çığ tehlikesine karşı uyardı.
18 İLDE SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji’nin son raporuna bugün sağanak yağış beklenen iller şöyle;
Edirne, İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Gaziantep, Şanlıurfa.
10 İLDE KAR YOLDA
Kar yağışı beklenen iller ise şöyle;
Sivas, Malatya, Van, Diyarbakır, Siirt, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Mardin.
Meteoroloji’nin son raporuna göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle;
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AFYONKARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
SİVAS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu
KARS °C, -1°C
Çok bulutlu
MALATYA °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 2°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
SİİRT °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.