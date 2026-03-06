Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci haftasında Samsunspor'u konuk edecek. Hastalığı sebebiyle tedavisi devam eden ve Karadeniz ekibi karşısında takımın başında olacağı açıklanan teknik direktör Domenico Tedesco, sahaya süreceği kadroyu büyük oranda belirledi.

Son iki lig maçından beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, 25'inci hafta mücadelesinde Samsunspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Milan Skriniar, Anderson Talisca, Edson Alvarez ve Nelson Semedo'nun takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör Domenico Tedesco, 11’de şans vereceği isimleri netleştirmeye başladı.

Domenico Tedesco

SKRINIAR'IN YOKLUĞUNDA ÜÇLÜ SAVUNMA

Fenerbahçe'nin kalesini Ederson koruyacak. Üçlü savunmada Mert Müldür, Yiğit Efe Demir ve Jayden Oosterwolde'nin görev alması bekleniyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; kanat bek görevini sol çizgide Levent Mercan, sağ çizgide Oğuz Aydın üstlenecek. Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek ve Marco Asensio, orta sahada forma giyecek.

Mert Müldür - Oğuz Aydın

GOL UMUDU KEREM VE CHERIF

Sarı-lacivertli ekip, ileri uçta milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu ve ara transfer döneminde takıma katılan Sıdiki Cherif ile gol arayacak.

