F.Bahçe, kaptan dönene kadar bu sistemle devam edecek. Sakatlıklar sebebiyle savunma kurgusunda değişikliğe gitmek zorunda kalan Tedesco, Samsunspor maçına da aynı şekilde çıkacak. Eskiye dönüş ancak Skriniar iyileşince…

MEHMET EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’de üst üste gelen sakatlıklar Domenico Tedesco’yu zorlasa da, İtalyan bahanelere sığınmadı. Çözüm bulan bir karakter olan İtalyan, aynı anda üç stoperi sakatlanınca üçlü savunmaya dönmekte tereddüt etmedi ve takım da bu sisteme çabuk adapte oldu. “Biz esnek bir takımız” diyen Tedesco’nun sözleri sahaya yansırken, son üç maçta üçlü savunmayla oynayan sarı lacivertliler, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Antalya deplasmanındaki kayba takılmak yerine, Nottingham ve Gaziantep galibiyetlerine odaklanan Tedesco’nun takımını bu sistemde oynatmaya devam edeceği öğrenildi.

DÖRTLÜ RAFA KALKTI

Savunma lideri Skriniar’ın yokluğunda en güvenli kurguyu üçlüde bulan Tedesco, zorlu Samsun maçında da dizilişten taviz vermeyecek. Yiğit Efe merkezde, Mert Müldür sağda görev alacak, sol ise kupa sınavında dinlenen Oosterwolde’nin olacak. Gerçek mevkine dönünce orta sahayı domine eden Guendouizi’ye yine Kante eşlik edecek. Brown, Gaziantep maçındaki performansıyla sol kanat beki tapulamışken, sağda Musaba ve Nene yarışı sürüyor. Domenico Tedesco, kaptan Skriniar olmak üzere sakatlar iyileşmeden dörtlü savunmaya dönmeyi düşünmüyor.

BROWN’UN DÖNÜŞÜ

Konya maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle 65 gün sahalardan uzak kalan, 15 maç kaçıran Archie Brown’un dönüşü muhteşem oldu. Gaziantep maçında 1 gol, 1 asistle oynayan İngiliz, “Kariyerimin en uzun sakatlığını yaşadım ama şimdi güçlüyüm” dedi. 4 gol, 6 asistle 10 gole katkı sağlayan Brown son yılların en skorer beki oldu.

JOKER GUENDOUZİ

Yoklukta stoper, mecburiyette oyun kurucu, gerçekte orta saha… Matteo Guendouzi, Fenerbahçe’nin yeni jokeri. Fransız yıldız hem yetenekleri hem enerjisiyle takımı ayağa kaldıran isim olarak görülüyor.

TEDESCO İYİLEŞİYOR

Nottingham deplasmanı sonrası hastanelik olan Domenico Tedesco’nun gribal enfeksiyonu, zatürreye dönmüştü. Antalya ve Gaziantep maçlarında takımından ayrı kalan İtalyan’ın sağlık durumunun hızla iyiye gittiği öğrenildi. Tedesco’nun hafta sonundaki Samsun maçında görevine dönmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası