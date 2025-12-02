500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında hayata geçirilecek 500 mahalle konağı projesi için detaylar paylaşılırken mahalle kültürünü yeniden canlandırmayı hedefleyen yeni proje merak konusu oldu. Bakan Murat Kurum’un açıkladığı model, konutların yanı sıra her ilde sosyal alanlarını da kapsayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü “Yüzyılın Konut Projesi”nde konut üretiminin yanı sıra sosyal hayat alanlarını güçlendirecek mahalle konakları da planlanıyor. TOKİ tarafından 81 şehirde yapılacak 500 mahalle konağına dair yeni görüntüler ve detaylar açıklanırken, vatandaşlar proje kapsamının hangi illeri kapsadığını araştırıyor

TOKİ 500 BİN KONUT 500 MAHALLE KONAĞI NEREDE YAPILACAK?

500 mahalle konağı, 500 bin sosyal konutun inşa edileceği tüm illerde planlanan yerleşim bölgelerine konumlandırılacak. Proje 81 ilin tamamını kapsarken her ilde yapılacak konut sayısına göre mahalle konağı sayısı şekillendiriliyor. Konakların, sosyal konut projelerinin merkezinde konumlanarak mahalle hayatını odak noktası olması hedefleniyor. Böylece her yerleşim alanında ortak kullanım alanlarına kolay erişim sağlanması amaçlanıyor.

Bakan Kurum’un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda mahalle konaklarının “lüks sitelerde sunulan sosyal donatıların halka açık bir versiyonu” olacağı vurgulandı. Bu yapılar yalnızca konut bölgelerini desteklemekle kalmayacak, günlük hayatı kolaylaştıracak bir sosyal merkez görevi üstlenecek. Proje kapsamında her 500 konutluk bölge için bir mahalle konağı yapılacak ve konakların her ilde aynı standartlarda inşa edilmesi planlanıyor.

TOKİ 500 MAHALLE KONAĞI ÖZELLİKLERİ

TOKİ 500 MAHALLE KONAĞI ÖZELLİKLERİ

Projenin dikkat çekici yönlerinden biri, mahalle konaklarının çok amaçlı olarak tasarlanması. Paylaşılan video ve açıklamalara göre konaklarda taziye evi, aile sağlığı merkezi, anaokulu, el sanatları üretim alanı, spor salonu, yaşlılar için etkinlik odaları, misafirhane ve kafeterya gibi birçok donatı yer alacak. Özellikle taziye evi ve gündüz bakımevi, son yıllarda mahallelerde artan sosyal ihtiyaçlara doğrudan cevap veren alanlar olarak öne çıkıyor.

Konaklarda yer alacak misafirhane ise proje kapsamındaki 1+1 ve 2+1 dairelerde yaşayan vatandaşların misafir ağırlama ihtiyacını karşılamak üzere planlandı. Spor alanları, kadınlara yönelik el sanatları atölyeleri ve gençler için sosyal etkinlik merkezleri de her konağın standartları arasında bulunacak. Bakanlık, mahalle konaklarının her yaş grubunu kapsayan bir sosyal merkez olacağını ve mahalle kültürünü güçlendirecek yeni bir model oluşturacaklarını belirtiyor.

500 MAHALLE KONAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

500 MAHALLE KONAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Konaklar 81 ilin tamamında, TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında belirlediği yerleşim alanlarında yapılacak. Her ilde konut sayısına göre 1 veya daha fazla mahalle konağı planlanıyor.

