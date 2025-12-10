Türkiye’de kitap üretimi 2025’in ilk 11 ayında geçen senenin aynı dönemine göre 10 milyon azaldı. En fazla düşüş ise inceleme-araştırma türünde oldu. Yayıncılar bunun “alarm” mahiyetinde olduğunu kaydederek dijitalleşmeyle birlikte okuma kültürünün değiştiğini söylediler.

MURAT ÖZTEKİN - Türkiye’de yayıncılık sektöründeki gerileme devam ediyor. Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu’nun son bandrol verilerine göre (YAYFED) bu senenin ocak-kasım ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 10 milyon daha az kitap üretildi. Geride kalan 11 ayda toplam 379 milyon 679 bin adet kitap üretilirken sektörde yüzde 2,5 oranında küçülme gerçekleşti.

Yetişkin araştırma-inceleme yayınları ise yaklaşık yüzde 30 daralmayla geçen seneye kıyasla en çok düşüşün yaşandığı kitap kategorisi oldu. Akademik yayınlarda da yüzde 1’lik bir azalma görüldü. Yayıncılar, araştırma eserlerindeki daralmanın üniversitelerdeki fotokopi korsancılığından kaynaklandığını savundu.

AKADEMİDE KORSAN VAR

Türkiye gazetesinin sorularını cevaplayan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, bandrol verilerinde birkaç yıldır büyük bir gerileme olduğunu, yıl sonunu da düşüşle kapatmayı beklediklerini söyledi.

İnceleme-araştırma kitaplarındaki büyük düşüşe ise korsancılığın ve ekonomik durumun sebep olduğunu kaydeden Kocatürk “İnceleme araştırma türündeki kitaplardan bir kısmı üniversitelerde kaynak eser olarak kullanılıyor ve bunların dijital korsanı da üretiliyor. Bu sebeple yayıncılar uzak kalıp tekrar baskı yapamıyorlar. Bunun yanı sıra ekonomik zorlukların vurduğu alanlardan biri de burası” dedi.

OKUMA KÜLTÜRÜ DEĞİŞİYOR MU?

Eskiden nitelikli okurun en çok tercih ettiği kitap türlerinden birinin inceleme-araştırma olduğunu söyleyen Kocatürk “Bu tür eserlerin üretimindeki düşüş, bir alarm niteliğinde. Bu durum, okuma kültürünün değiştiğini gösteriyor. Yayıncılık sektörü esas mücadeleyi ekran bağımlılığıyla mücadele ediyor. Bütün dünyada da aynı şeyler yaşanıyor. Buradan kimin galip çıkacağını ise hep beraber bekleyip göreceğiz” ifadelerini kullandı.

EDEBİYAT VE İNANÇ KİTAPLARI YÜKSELİŞTE

Türkiye’de 2025’in 11 ayında kitap üretimindeki düşüşün istisnaları da oldu. İnanç kitaplarında ve yetişkin edebiyat eserlerinde artış meydana geldiği görüldü. İnanç yayınları, yaklaşık yüzde 3’lük artışla 34 milyon 838 bine çıktı. Yetişkin kurgu edebiyat eserlerinin sayısı da yaklaşık yüzde 2 oranında artışla 51 milyon 185 bine yükseldi.

Bu rakam, 2024’ün ilk 11 ayında 50 milyon 632 binde kalmıştı.

