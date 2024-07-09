En fazla işe alım imalatta... İŞKUR, altı ayda 691 bin kişiyi işe yerleştirdi

İŞKUR istatistiklerine göre altı ayda 691 bin kişinin istihdamı sağlandı. En fazla işe alım ise imalat sektöründe oldu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - İŞKUR’un haziran ayına ait İstatistik Bülteni yayımlandı. Buna göre haziran ayında İŞKUR aracılığıyla 62 bin 685’i (yüzde 57,5) erkek, 46 bin 324’ü (yüzde 42,5) kadın olmak üzere 109 bin 9 işe yerleşme gerçekleşti. Böylece, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 691 bin 55 işe yerleştirmeye aracılık edildi. Ocak-haziran döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “imalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla ‘turizm ve otelcilik elemanı’, ‘özel güvenlik görevlisi (silahsız)’ ve ‘reyon görevlisi’ mesleklerinde gerçekleştirildi.

İŞ GÜCÜ PROGRAMLARINDAN 32 BİN KİŞİ YARARLANDI

Öte yandan, haziran ayında aktif iş gücü piyasası programları kapsamında 1168 program düzenlenirken, 5 bin 128 kişi bu programlardan faydalandı. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 6 bin 966 program düzenlenirken, 31 bin 754 kişi bu programlardan yararlandı. Böylece, aktif iş gücü programlarından faydalanan kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,34 oranında arttı. 2024 yılı aktif iş gücü hizmetleri kapsamında 6 bin 942 İşbaşı Eğitim Programına 31 bin 93 kişi, 24 Mesleki Eğitim Kursuna 661 kişi katıldı. Bu yıl düzenlenen mesleki eğitim kurslarında en fazla kursiyer sırasıyla ‘tren makinisti (Demiryolu)’, ‘kadın giyim modelist yardımcısı’ ve ‘dokuma konfeksiyon Makineci’ mesleklerinde bulunuyor.

IŞIKHAN: İŞE YERLEŞTİRMEDE YÜZDE 18,3 ARTIŞ KAYDETTİK

Verileri değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “2024 yılı Ocak-Haziran ayları arasında; 691 bin 55 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Bu oranda geçen yıla göre yüzde 18,3 artış kaydettik. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 1 milyon 510 bin 527 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 445 bin 957 iş yeri ziyareti yaptık. İstihdam odaklı büyümenin sağlanması ve vatandaşlarımıza iş imkânı sunulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.