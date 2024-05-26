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İŞKUR'a başvurular başladı! 400 bin TL verilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İŞKUR&#039;a başvurular başladı! 400 bin TL verilecek
İşkur, Engelliler, Hibe, Haber

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

İŞKUR'un, işini kurmak isteyen engellilere 400 bin liraya, eski hükümlülere ise 300 bin liraya kadar destek vereceği hibe programının başvuruları başladı. İsteyenler başvurularını 7 Haziran'a kadar yapılabilecek.

Engelli ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik 2014'ten beri hibe programları yürüten İŞKUR, nisan ayında engelliler için hibe miktarını 150 bin liradan 400 bin liraya, eski hükümlüler için ise 110 bin liradan 300 bin liraya yükseltmişti.

Kurum, yeni dönem hibe programları için başvuruları almaya başladı. Destekten yararlanmak isteyenler, projeleriyle 7 Haziran'a kadar e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

ENGELLİLERE 83 MİLYON LİRALIK ÖDENEK

İŞKUR tarafından, engellilerin kendi işlerini kurmalarını ve istihdam edilmelerini desteklemek amacıyla 2014 yılından bugüne kadar 3 bin 608 projeye toplam 183 milyon liranın üzerinde ödenek aktarıldı.

Söz konusu dönemde, aynı kapsamda eski hükümlülere de 2 bin 746 proje için yaklaşık 110 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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