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İŞKUR'a göre en fazla eleman aranan meslekler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İŞKUR&#039;a göre en fazla eleman aranan meslekler

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İŞKUR'un 2023 İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarına göre Türkiye işgücü piyasasında en fazla talep gören meslekler belirlendi. Bu araştırma, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın liderliğinde gerçekleştirildi ve önemli bulgular ortaya koydu. İşte en çok eleman aranan meslekler...

Bakan Işıkhan, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını belirlemek ve etkin çözümler üretebilmek amacıyla yürütülen çalışmaların sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. İŞKUR'un 2023 yılında 2 veya daha fazla istihdam sağlayan 86 bin iş yerinin incelendiği araştırmada, işgücü piyasasının en yoğun olduğu alanın imalat sektörü olduğu belirlendi.

İŞKUR'a göre en fazla eleman aranan meslekler - 1. Resim

EN ÇOK ELEMAN ARANAN MESLEKLER NELER?

Araştırmanın dikkate değer bir diğer bulgusu ise gelecek 10 yılda öne çıkması beklenen mesleklerin sıralaması oldu. Bu meslekler arasında yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı, yapay zeka uzmanı, bilişim uzmanı, inşaat mühendisi, pazarlama uzmanı, dil ve konuşma terapisti ve CNC operatörü gibi teknoloji ve inovasyon odaklı meslekler öne çıktı.

Araştırma sonuçlarına göre, işgücü piyasasında en fazla talep gören mesleklerin başında makineci (dikiş), garson, satış danışmanı, ahşap mobilya imalat ustası, temizlik görevlisi, gazaltı kaynakçısı, konfeksiyon işçisi, akaryakıt satış elemanı, ark kaynakçısı ve yük taşıma şoförü gibi meslekler geliyor.

İŞ DAĞILIMINDA CİNSİYET ORANLARI 

Kadın ve erkek iş gücü arasındaki cinsiyet dağılımına ilişkin yapılan değerlendirmelerde, kadınların yoğun olduğu sektörlerin "insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri" ile "eğitim" olduğu görüldü. Ayrıca kısmi zamanlı çalışma yapılan iş yerlerinde kadın istihdamının, diğerlerine göre daha yüksek olduğu tespit edildi.

İşverenlerin eleman temininde yaşadığı güçlükler de araştırma kapsamında değerlendirildi. Makineci (dikiş), garson, ahşap mobilya imalat ustası, gazaltı kaynakçısı, inşaat işçisi, satış danışmanı gibi mesleklerde işverenlerin eleman bulmada güçlük çektikleri belirlendi. Bu zorlukların başlıca nedenleri, ilgili meslekte yeterli iş başvurusunun yapılmaması, gerekli mesleki beceriye sahip eleman bulunamaması ve yeterli iş tecrübesine sahip eleman bulunamaması olarak sıralandı.

İŞKUR, 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırmasını yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirecek ve iş gücü piyasasının gelecekteki taleplerine ilişkin önemli veriler elde edecek. Bu araştırma, işgücü piyasasının yapısını anlamak ve istihdamı artırmak adına değerli bir kaynak oluşturacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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