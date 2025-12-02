Aras Kargo’nun hafta sonu maruz kaldığı siber saldırı sonrası Türkiye genelinde yaşanan hizmet kesintileri sonrası "Aras Kargo çöktü mü, neden" sorgulamaları yapılmaya başlandı. yavaş yavaş gideriliyor. Şirketin argo kabul ve teslim işlemleri merak edilirken siber saldırı sorununa dair açıklama yaptı.

Türkiye’nin önde gelen kargo firmalarından Aras Kargo yaşadığı siber saldırının ardından açıklama yaptı.

ARAS KARGO SİBER SALDIRI SORUNU DÜZELDİ Mİ?

Aras Kargo tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre kargo takip sistemi, 1 Aralık 2025 saat 17.30 itibarıyla yeniden çalışmaya başladı. Şubelerde kargo kabul ve teslim işlemleri de aynı saatten itibaren kademeli olarak devreye alındı. Ancak şirket, veri akışının henüz tamamen stabil hale gelmediğini belirterek takip ekranlarında zaman zaman gecikme veya geçici donmaların yaşanabileceğini bildirdi.

Dağıtım operasyonlarının yeniden devreye alınmasıyla birlikte teslimatlar da başladı fakat Aras Kargo, geçiş sürecinin devam ettiğini, bu nedenle teslimatlarda kısa süreli gecikmeler yaşanabileceğini vurguladı. Açıklamada, “Hizmetlerimizi hızlı ve güvenli şekilde eski haline getirebilmek için tüm ekiplerimiz aralıksız çalışıyor.” ifadelerine yer verildi.

ARAS KARGO NEDEN ÇÖKTÜ?

Aras Kargo, hem internet sitesine hem de mobil uygulamasına erişim sorunun sunuculara yönelik siber güvenlik saldırısından kaynaklandığını doğruladı. Şirket, dış güvenlik danışmanları ve Bilgi Teknolojileri ekiplerinin birlikte çalışarak sorunun kaynağını incelediğini ve sistemin güvenli şekilde yeniden yapılandırıldığını açıkladı.

Saldırının ardından operasyonların durmasıyla şubelerde kargo kabulü yapılamamış, teslimatlar da geçici olarak askıya alınmıştı. Aras Kargo, müşterilerin yaşadığı aksaklıklar için özür dilerken tüm gelişmeleri şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğini duyurdu.

