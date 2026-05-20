Litvanya, komşu Belarus yönünden gelen şüpheli bir insansız hava aracının (İHA) ülke hava sahasına doğru ilerlediğinin tespit edilmesi üzerine başkent Vilnius’ta güvenlik önemlerini artırdı.

NATO üyesi Baltık ülkesi Litvanya’da, komşu Belarus sınırından sızan şüpheli bir insansız hava aracı (İHA) nedeniyle hareketli saatler yaşandı.

ORDUDAN ACİL MESAJ: DERHAL GÜVENLİ BİR YERE SIĞININ

Litvanya ordusu ve ulusal kriz yönetim merkezi tarafından koordine edilen acil durum kapsamında, başkent Vilnius'ta yaşayan vatandaşların cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildi. Askeri bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Hava sahası ihlali riski nedeniyle derhal güvenli bir yere sığının, yakınlarınıza göz kulak olun ve gelecek yeni tavsiyeleri bekleyin."

Vilnius Havalimanı kapatıldı, Parlamento sığınağa çağrıldı! Rus dron ülkeyi birbirine kattı

PARLAMENTO TAHLİYE EDİLDİ, HAVALİMANI KAPATILDI

Tehdidin ciddiyeti üzerine Vilnius’taki parlamento binasında da iç haberleşme sistemi üzerinden kırmızı alarm verildi. Milletvekilleri ve personelin sığınaklara yönlendirildiği anonslarda, "Hava saldırısı riski nedeniyle binadaki tüm kişilerin en yakın sığınağa gitmelerini rica ediyoruz" denildi. Aynı dakikalarda sivil havacılık otoriteleri, Vilnius Havalimanı'ndaki tüm iniş ve kalkış trafiğini ikinci bir emre kadar askıya aldı.

Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi, şüpheli İHA’nın komşu Belarus topraklarından havalanarak Litvanya’ya doğru radarda görüldüğünü teyit etti.

BALTIK SEMALARINDA İHA TRAFİĞİ KONTROLDEN ÇIKTI

Bölgedeki gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı ve Belarus'un jeopolitik konumu nedeniyle son günlerde zirveye ulaşmış durumda. Litvanya'daki bu son alarmdan sadece bir gün önce, bir diğer Baltık ülkesi olan Estonya'da hareketli saatler yaşanmıştı.

Estonya makamları, Salı günü bir NATO savaş uçağının ülke semalarında Ukrayna'ya ait olduğundan şüphelenilen bir İHA'yı düşürdüğünü paylaşmıştı.

