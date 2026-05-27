Kurban Bayramı ve yaz tatili sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Avrupa’ya seyahat planı yapan vatandaşlar Schengen vizesi krizinin ortasında kaldı. Vize başvurularında yaşanan yoğunluk nedeniyle birçok kişi uygun randevu tarihi bulamazken, sistemde aylar sonrasına verilen tarihler mağduriyetleri artırdı.

Resmi başvuru platformlarında sık sık “uygun tarih yok” uyarısıyla karşılaşan vatandaşlar, çözümü sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında faaliyet gösteren aracı kişi ve firmalarda aramaya başladı. Bu durum ise “hızlı randevu”, “VIP işlem” ve “garantili vize” gibi vaatlerle hareket eden dolandırıcıların önünü açtı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; normal şartlarda 90-100 euro seviyesindeki Schengen başvuru maliyetinin, hızlı randevu vaadiyle birlikte kişi başı 300 eurodan başlayıp 1.000 euroya kadar yükseldiği ifade ediliyor. Özellikle bayram ve yaz sezonunda artan talep nedeniyle karaborsa fiyatlarının daha da yükseldiği belirtiliyor.

Seyahat tarihinin geldiğini ancak ortada ne randevu ne de vize olduğunu ifade eden vatandaş, hem uçak bileti hem de otel rezervasyonu için yaptığı ödemelerin yandığını söyledi. Şirketin daha sonra telefonlarını engellediğini öne süren mağdur, şikayet platformlarına yazı yazmasının ardından kendisine ödeme sözü verildiğini ancak bu sözlerin de tutulmadığını aktardı.

Antalya merkezli bir danışmanlık şirketine kişi başı 210 euro ödeyen bir vatandaş, yaşadığı mağduriyeti anlattı. Pasaport dışında hiçbir belge talep edilmediğini söyleyen mağdur, önce “10 gün içinde randevu” sözü verildiğini, daha sonra ise sürekli oyalandığını belirtti.

BOT YAZILIMLARI SİSTEMİ KİLİTLİYOR

Uzmanlara göre Schengen randevu sistemindeki en büyük sorunlardan biri de otomasyon yazılımları. “Randevu avcısı” olarak adlandırılan bot sistemleri, farklı IP adresleri ve çoklu hesaplarla günün her saati sistemleri tarayarak açılan randevuları saniyeler içinde alabiliyor.

Normal kullanıcılar sisteme manuel olarak giriş yaparken, bot yazılımları iptal edilen ya da yeni açılan randevuları insan hızının çok üzerinde bir tempoyla kapıyor. Böylece gerçek başvuru sahipleri sisteme erişemeden kontenjanlar tükeniyor.