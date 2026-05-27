Schengen’de karaborsa ağı! Randevu için bin euro talep ediliyor
Kurban Bayramı ve yaz tatili sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Avrupa’ya seyahat planı yapan vatandaşlar Schengen vizesi krizinin ortasında kaldı. Vize başvurularında yaşanan yoğunluk nedeniyle birçok kişi uygun randevu tarihi bulamazken, sistemde aylar sonrasına verilen tarihler mağduriyetleri artırdı.
Resmi başvuru platformlarında sık sık “uygun tarih yok” uyarısıyla karşılaşan vatandaşlar, çözümü sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında faaliyet gösteren aracı kişi ve firmalarda aramaya başladı. Bu durum ise “hızlı randevu”, “VIP işlem” ve “garantili vize” gibi vaatlerle hareket eden dolandırıcıların önünü açtı.
BİN EUROYA KADAR ÇIKIYOR
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; normal şartlarda 90-100 euro seviyesindeki Schengen başvuru maliyetinin, hızlı randevu vaadiyle birlikte kişi başı 300 eurodan başlayıp 1.000 euroya kadar yükseldiği ifade ediliyor. Özellikle bayram ve yaz sezonunda artan talep nedeniyle karaborsa fiyatlarının daha da yükseldiği belirtiliyor.
"10 GÜNDE RANDEVU" VAADİ MAĞDUR ETTİ
Antalya merkezli bir danışmanlık şirketine kişi başı 210 euro ödeyen bir vatandaş, yaşadığı mağduriyeti anlattı. Pasaport dışında hiçbir belge talep edilmediğini söyleyen mağdur, önce “10 gün içinde randevu” sözü verildiğini, daha sonra ise sürekli oyalandığını belirtti.
Seyahat tarihinin geldiğini ancak ortada ne randevu ne de vize olduğunu ifade eden vatandaş, hem uçak bileti hem de otel rezervasyonu için yaptığı ödemelerin yandığını söyledi. Şirketin daha sonra telefonlarını engellediğini öne süren mağdur, şikayet platformlarına yazı yazmasının ardından kendisine ödeme sözü verildiğini ancak bu sözlerin de tutulmadığını aktardı.
BOT YAZILIMLARI SİSTEMİ KİLİTLİYOR
Uzmanlara göre Schengen randevu sistemindeki en büyük sorunlardan biri de otomasyon yazılımları. “Randevu avcısı” olarak adlandırılan bot sistemleri, farklı IP adresleri ve çoklu hesaplarla günün her saati sistemleri tarayarak açılan randevuları saniyeler içinde alabiliyor.
Normal kullanıcılar sisteme manuel olarak giriş yaparken, bot yazılımları iptal edilen ya da yeni açılan randevuları insan hızının çok üzerinde bir tempoyla kapıyor. Böylece gerçek başvuru sahipleri sisteme erişemeden kontenjanlar tükeniyor.
TÜRSAB’DAN REKABET KURUMU HAMLESİ
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, yaşanan vize krizinin turizm sektörünü ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Randevuların botlar aracılığıyla bloke edildiğini belirten Bağlıkaya, bu randevuların yüksek ücretlerle satışa sunulduğunu ifade etti.
Bağlıkaya, bazı aracı kuruluşları Rekabet Kurumu’na şikâyet ettiklerini ve bazı firmalar hakkında tazminat davası açmaya hazırlandıklarını açıkladı.
OTEL REZERVASYONLARI DA SORUN OLDU
Vize başvurularında yaşanan sorunlar yalnızca randevu almakla sınırlı kalmadı. Son dönemde grup rezervasyonu yöntemiyle yapılan otel kayıtlarının da bazı konsolosluklar tarafından “eksik evrak” gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.
Turizm sektöründe yaygın olarak kullanılan grup rezervasyon sisteminde, oteller isim bazlı kayıt oluşmadığı için bazı başvurularda “rezervasyon bulunamadı” cevabı veriyor. Sektör temsilcileri ise bu durumun hem acenteleri hem de vatandaşları mağdur ettiğini ifade ediyor.