TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul etabı için beklenen kura takvimi netleşti. Başvuru yapan vatandaşlar, kura çekiminin tarihi, saati ve yapılacağı yeri araştırmaya başladı. Bakan Murat Kurum İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konutun kura tarihi ve saatini açıkladı. Peki, İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta ve nerede?

İstanbul’da hayata geçirilecek 100 bin sosyal konut için kura süreci başlıyor. Yetkili kurumlardan yapılan son açıklamalar ve başvuru sahiplerine gönderilen bilgilendirmelerle birlikte kura çekilişine ilişkin detaylar kesinlik kazandı.

TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ İstanbul kura çekilişi, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak. Yapılan resmi duyurulara göre kura süreci belirlenen program dahilinde ilerleyecek ve başvuru sahipleri bu tarihten itibaren sonuçları öğrenmeye başlayacak.

Kura çekilişinin tek günle sınırlı kalmayacağı, belirlenen program doğrultusunda birkaç gün süreceği de açıklandı. Buna göre İstanbul’daki kurası 27 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. TOKİ'nin İstanbul'da yapacağı 100 bin sosyal konut kurasına katılmaya hak kazanan vatandaşlara gönderdiği bilgilendirme mesajında kura çekilişine dair detaylar belli oldu.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?

İstanbul TOKİ kura çekilişi, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Geniş katılıma uygun olarak seçilen bu alan, kura çekiminin fiziki olarak takip edilmesine de imkan tanıyacak.

Öte yandan kura çekilişini yerinde takip edemeyecek olan vatandaşlar için canlı yayın imkanı da sunulacak. Kura çekilişi TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Böylece başvuru sahipleri ve vatandaşlar süreci anlık olarak takip edebilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası