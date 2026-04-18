Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin savaşlardan büyük zarar gören Filistin, Suriye, İran ve Ukrayna'nın yeniden inşası sürecine destek vermeye hazır olduğunu söyledi. Kurum "6 Şubat depremlerinden sonra 11 ili yeniden ayağa kaldırdık. Bu ülkelerle bilgi ve tecrübemizi paylaşmak için iş birliğimizi sürdürüyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında düzenlenen sohbet paneline katıldı. Kurum, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yine Antalya'da gerçekleştirilecek olan 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) ile ilgili konuştu. COP31 sürecinin uygulama ve icra odaklı bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, dünyanın çoklu krizlerden geçtiğini ifade ederek "Avrupa'dan Asya'ya, Amerika'dan Afrika'ya kadar bütün insanlar şu an doğrudan ya da dolaylı krizlerle mücadele ediyor. Bu süreçte COP başkanlarının aldığı kararları daha ileri taşımak zorundayız" dedi.

Bakan Kurum dört ülkeyi işaret etti! Seferberlik sürecine hazırız

"EVLER YAPTIK AMA ANILAR GERİ GELMEZ"

Murat Kurum, Antalya’nın da bir hikâyesi olduğunu dile getirerek "Bu şehir tarihin en büyük yangınlarından birini yaşadı. Manavgat’ta insanların hatıraları, evleri, tarlaları , ağaçları yok oldu. Bu zararları telafi etmek için evler, iş yerleri, ahırlar yaptık ancak o anılar geri gelmiyor. Bugün iklim değişikliğinin etkilerini herkes hissediyor. Biz de bu noktada artık bu iklim değişikliğini durduracak aksiyon boyutuna geçmeliyiz. Yani yeni kararlardan ziyade eylemin ön planda olduğu bir süreç olmalı. İnşallah Türkiye'de bütün dünyaya öncülük edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İKİ YILDA 455 BİN KONU TESLİM ETTİK"

Sözlerinin devamında 6 Şubat depremlerine değinen Kurum "Gerçekten büyük bir felaket yaşadık. İki büyük deprem 14 milyon vatandaşımızı etkiledi. İki yıl içinde dünyada eşi benzeri görülmemiş bir seferberlik ortaya koyduk. 11 ilde 3.481 şantiyede, saatte 23.550 konut üretir hâle geldi. Konutların tamamı depreme dirençli olarak inşa edildi. Aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı, ısı yalıtımlı, kendi atığını dönüştürebilen yapılar olarak hayata geçirildi. Bu kadar kısa bir sürede 455 bin konut vatandaşlarımıza teslim edildi. Burada elde edilen bilgi, beceri ve tecrübeyi bütün herkese aktaracağız. Bununla da yetinmedik; Türkiye’de 500 bin sosyal konut projesini başlattık" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, TECRÜBELERİNİ PAYLAŞMAYA HAZIR"

Filistin’de, Suriye’de, İran’da ve Ukrayna’da yaşanan savaşların ardından yeniden inşa süreçlerinin gündeme geldiğini belirten Kurum, açıklamalarına şöyle devam etti: Türkiye olarak bu ülkelerdeki yeniden seferberlik sürecine hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Bilgi ve tecrübemizi paylaşabiliriz. İlgili ülkelerle iş birliğimizi yürütüyoruz.

"SIFIR ATIK PROJESİ DÜNYAYA YAYILDI"

Ayrıca 2017'de başladığımız ve saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürüttüğümüz, bugün ise dalga dalga yayılarak bütün dünyada çevre ve farkındalık alanında bir marka hâline gelen Sıfır Atık Projesi’ni büyütüyoruz. Her sektörle, her bakanlıkla birlikte çalışıyoruz. Sıfır Atık Bankamız var ve bu yapı, bütün sektörleri kapsayan adımlar atılmasına katkı sağlıyor. Bakanlığımız da aynı şekilde her sektörü içine alan çalışmalar yürütüyor. Çünkü kaynaklar sonsuz değil. Hatta su, önümüzdeki süreçte çok daha kıymetli hâle gelecek. Sıfır atık bilincini ve anlayışını toplumun tamamına yerleştirmek için uğraşıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi bu projeye sahip çıktı. Biz hiçbir zaman sözde çevreci olmadık her zaman icraatla, eylemle ve somut adımlarla bu hassasiyetimizi ortaya koyduk.

"DEPOZİTO SİSTEMİ VATANDAŞA KAZANDIRACAK"

Millet bahçeleriyle ülke genelinde 1 milyona ulaşan bir yeşil alan inşa ettik. Şimdi de kıyılarımızla ilgili 'Mavi' projelerimizi yürütüyoruz. Bu kapsamda mapa-şamandıra projelerini hayata geçirdik ve yaklaşık 800 noktada uygulama gerçekleştirdik. Bu sayede kıyılarımızı koruyacak önemli adımlar atıyoruz. Ayrıca depozito iade sistemine geçiyoruz. Bu yıl inşallah 81 ilimizin tamamında atıkların ekonomiye kazandırıldığı sistemi kuracağız. Her alanda kendine yetebilen bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Bu yöndeki mücadele yaklaşık 24 yıldır sürüyor. Enerji bağımsızlığını sağlamış, gıda alanında kendi kendine yeten ve hatta ihracat yapan, savunma sanayisinde dünyada söz sahibi olmuş bir ülke olmayı amaçlıyoruz.

