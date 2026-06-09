Genel başkanlık tartışmalarının gölgesinde gözler bugün saat 13.30’daki CHP’nin Meclis grup kürsüsüne çevrildi. Kılıçdaroğlu ve Özel’in konuşacağını açıklamasıyla gerilim had safhaya çıkarken, milletvekillerinin safları da belli olacak.

BERAT TEMİZ- CHP’de butlan kararının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yanlıları arasında her geçen gün tırmanan gerginliğin bugün had safhaya çıkması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun ardından Özel de bugünkü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. İki isim arasındaki iplerin, bugün saat 13.30’da Meclis’te yapılacak grup toplantısında tamamen kopması bekleniyor. Daha önce Özgür Özel’e destek verdiğini açıklayan ve kurultay isteyen 111 milletvekili ile Kılıçdaroğlu’nu destekleyen 27 vekilin safları da netleşecek.

“BEN KONUŞACAĞIM”

Meclis’te dün kurmaylarıyla bir araya gelen Özel, toplantının ardından yaptığı açıklamada “Grup Başkan Vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyrek’i kürsüde anacağım” dedi. Kılıçdaroğlu cephesine seslenen Özel, “Kendilerini sağduyulu davranmaya, CHP’lileri ise asla karşı karşıya getirmemeye davet ediyorum” diye konuştu.

CHP'de ipler TBMM'de kopacak: Adım adım bölünme

“46 VEKİL GEREKİYOR”

“Buradan bir alternatif grup toplantısı, başka bir yerde yaparlar, başka zamanda yaparlar, onun için 46 milletvekiline (mevcut milletvekili sayısının üçte biri) ihtiyaçları var. O değerlendirmeleri kendilerine bırakıyorum” diyen Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapmak istediği grup toplantısı için “Korsan toplantı” ifadesini kullandı.

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CHP'de ipler TBMM'de kopacak: Adım adım bölünme

Özgür Özel’in kurmayları, “Anayasa, İç Tüzük ve Grup İç Yönetmeliği ne diyorsa o uygulanır. Her şey kitabına uygun bir şekilde yapılır. Genel merkezde yaşananların bir benzerinin burada yaşanmasına Meclis Başkanlığı izin vermez” dedi. Kurmaylar, Kılıçdaroğlu’nun söz talep etmesi hâlinde ise kararı grup yönetiminin vereceğini söyledi.

CHP'de ipler TBMM'de kopacak: Adım adım bölünme

Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun TBMM’de grup toplantısı düzenleyeceğini bildiren yazıyı CHP TBMM Grubu’na göndererek Meclis Başkanlığına iletilmesini istediği, ancak grup yönetiminin yazıyı ‘Genel Sekreter Rıfat Nalbantoğlu imzasını taşımaması ve evrak numarasının bulunmamasını sebebiyle teamüllere uygun olmadığı gerekçesiyle işleme almadığı öğrenildi. Bu hamlenin ardından Kılıçdaroğlu ekibi, Meclis Başkanlığına resmî yazı yazdı.

CHP'de ipler TBMM'de kopacak: Adım adım bölünme

‘YAPTIRMAM’ DEMEK DE NE OLUYOR!

Özgür Özel’in yerine grup başkanlığı için adı geçen Faik Öztrak dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, grubu Kılıçdaroğlu’nun toplaması gerektiğini söyledi.

Öztrak, “CHP Grup İç Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 2. fıkrası, ‘Grup Başkanı, Genel Başkan’a bağlı olarak çalışır’ diyor. O hâlde, ‘Genel Başkan’a grup toplantısı yaptırmam, grubu ben toplarım, ben konuşurum’ demek de ne oluyor. Mevzuat bellidir. Grup Başkanı Genel Başkan’a bağlı çalışır. Mevzuat buysa Grup Başkanı Genel Başkan’a uymak zorundadır. Kemal Bey Genel Başkan. Katılmamak ne demek arkadaşlar” diye konuştu.

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