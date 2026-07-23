Galatasaray'ın kamp kadrosunda sürpriz: Yıldız isim yok
Galatasaray, Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde yapılacak kampın kadrosunu açıkladı. Sarı kırmızılılarda adı İtalyan kulübü Como ile anılan Davinson Sanchez, kadroda yer almadı.
Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde 23-29 Temmuz tarihlerinde kamp yapacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.
SANCHEZ KADRODA YOK
Sarı kırmızılılarda İtalya Serie A ekibi Como ile anılan Davinson Sanchez, kadroda yer almadı. Galatasaray'da ismi TFF'ye bildirilmeyen diğer isim olan Halil Dervişoğlu da Avusturya kampı kadrosuna da dahil edilmedi. TFF'ye ismi bildirilmeyen Victor Nelsson, Elias Jelert ve Metehan Baltacı'nın yer alması dikkat çekti.
GALATASARAY'IN KAMP KADROSU
Uğurcan Çakır
Metehan Baltacı
İsmail Jakobs
Eyüp Aydın
Roland Sallai
Gabriel Sara
Leroy Sané
Yunus Akgün
Elias Jelert
Eren Elmalı
Lesley Ugochukwu
Günay Güvenç
İlkay Gündoğan
Kaan Ayhan
Jankat Yılmaz
Victor Nelsson
Armando Güner
Lucas Torreira
Abdülkerim Bardakcı
Victor Osimhen
Barış Alper Yılmaz
Yusuf Sivaslıoğlu
Oğulcan Yançel
Arda Yılmaz
Ada Yüzgeç
Dağhan Kahraman
Eyüp Karasu
Furkan Koçak
Enes Emre Büyük
Renato Nhaga
Berat Luş
Kazımcan Karataş
Wilfried Singo
Arda Ünyay
Mario Lemina