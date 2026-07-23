Galatasaray, Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde yapılacak kampın kadrosunu açıkladı. Sarı kırmızılılarda adı İtalyan kulübü Como ile anılan Davinson Sanchez, kadroda yer almadı.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde 23-29 Temmuz tarihlerinde kamp yapacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.

SANCHEZ KADRODA YOK

Sarı kırmızılılarda İtalya Serie A ekibi Como ile anılan Davinson Sanchez, kadroda yer almadı. Galatasaray'da ismi TFF'ye bildirilmeyen diğer isim olan Halil Dervişoğlu da Avusturya kampı kadrosuna da dahil edilmedi. TFF'ye ismi bildirilmeyen Victor Nelsson, Elias Jelert ve Metehan Baltacı'nın yer alması dikkat çekti.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Uğurcan Çakır

Metehan Baltacı

İsmail Jakobs

Eyüp Aydın

Roland Sallai

Gabriel Sara

Leroy Sané

Yunus Akgün

Elias Jelert

Eren Elmalı

Lesley Ugochukwu

Günay Güvenç

İlkay Gündoğan

Kaan Ayhan

Jankat Yılmaz

Victor Nelsson

Armando Güner

Lucas Torreira

Abdülkerim Bardakcı

Victor Osimhen

Barış Alper Yılmaz

Yusuf Sivaslıoğlu

Oğulcan Yançel

Arda Yılmaz

Ada Yüzgeç

Dağhan Kahraman

Eyüp Karasu

Furkan Koçak

Enes Emre Büyük

Renato Nhaga

Berat Luş

Kazımcan Karataş

Wilfried Singo

Arda Ünyay

Mario Lemina

Haberle İlgili Daha Fazlası