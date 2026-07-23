ABD ile İran arasında yeniden tırmanan çatışmalar ve Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de petrol tankerlerini hedef alan saldırıları, enerji piyasalarını hareketlendirdi. Brent petrolün varil fiyatı mayıs ayından bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıkarak küresel piyasalarda endişeleri artırdı.

Küresel enerji piyasalarında gözler yeniden Orta Doğu'ya çevrildi. ABD ile İran arasında son günlerde artan askeri gerilim ve Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılar, petrol fiyatlarını sert şekilde yukarı taşıdı.

Brent petrolün varil fiyatı, mayıs ayından bu yana ilk kez 100 dolar seviyesini aşarken, gün içindeki yükseliş yüzde 6'yı geçti. Piyasalardaki yükselişte, Yemen'deki İran destekli Husilerin petrol tankerlerine yönelik saldırıları ile ABD'nin İran'a karşı askeri operasyonlarını artırmasının etkili olduğu belirtiliyor.

"DALGALANMALAR SÜREBİLİR"

Enerji arzına ilişkin endişelerin yeniden gündeme gelmesi, özellikle Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı gibi kritik deniz ticaret yollarındaki güvenlik risklerini öne çıkardı. Uzmanlar, bölgedeki gerilimin devam etmesi halinde petrol fiyatlarında dalgalanmanın sürebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Petrol fiyatları, haziran ayında ABD ile İran arasında geçici ateşkes sağlanmasına yönelik mutabakatın ardından gerilemiş ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik operasyonlara başladığı dönemde görülen seviyelere kadar inmişti. Ancak son günlerde çatışmaların yeniden şiddetlenmesi, küresel enerji piyasalarında yeni bir yükseliş dalgasını beraberinde getirdi.

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