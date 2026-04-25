TOKİ İstanbul kura sıra numarası sorgulama ekranı adayların gündeminde yer alıyor. 100 bin sosyal konut için kura çekilişi öncesinde sıra numarası öğrenme ve isim listesi detayları araştırılıyor.

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak kura çekimi öncesinde başvurusu onaylanan adaylar, kura sıralaması ve isim listelerine erişim yollarını merak ediyor. Kura sürecinde belirleyici olacak sıra numaraları, TOKİ tarafından yayımlanan listeler üzerinden kontrol edilebiliyor.

TOKİ İSTANBUL KURA SIRA NUMARASI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ İstanbul kura sıra numarası, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan isim listeleri aracılığıyla öğrenilebiliyor. Başvurusu kabul edilen adaylar, ilgili sayfada yer alan listelerden ad-soyad bilgileri ile kendi kura sıra numaralarını görüntüleyebiliyor..

Adaylar, listeler üzerinden hem kura çekimine katılım durumlarını hem de başvurularının olumlu ya da olumsuz sonuçlanıp sonuçlanmadığını kontrol edebiliyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ İstanbul kura çekilişi 25 Nisan 2026 tarihinde başlayacak. İlk gün saat 14.00 itibarıyla başlanması planlanan kura çekimi, toplamda 3 gün sürecek şekilde 25-26-27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kura süreci boyunca farklı proje ve kontenjanlar için hak sahipleri belirlenmeye devam edecek.

İSTANBUL TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul TOKİ kura sonuçları, çekiliş sürecinin tamamlanmasının ardından ilan edilecek. 27 Nisan’da sona ermesi beklenen kura işlemlerinin ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi erişime açılacak. Sonuçlar, TOKİ’nin resmi internet sitesi olan talep.toki.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

Adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yaparak hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecek. Aynı zamanda isim listeleri üzerinden detaylı inceleme yapılabilecek ve süreçle ilgili yeni duyurular yine resmi kanallar üzerinden paylaşılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası