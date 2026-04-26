TFF ertelenme talebini reddetti: Dağları aşarak deplasmana yürüdüler
Hava olayları nedeniyle yolların kapanmasıyla büyük bir kriz yaşayan Hakkari Zapspor kafilesi, TFF’nin erteleme talebini reddetmesinin ardından Doğubayazıt deplasmanına araçlarını terk ederek metrelerce mesafeyi yürüyerek ilerledi; futbolcuların zorlu doğa şartlarındaki yolculuğu spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Hakkari Zapspor kafilesi, pazar günü oynanacak Doğubayazıt FK müsabakası için çıktığı deplasman yolunda büyük zorluklarla karşılaştı. Van-Hakkari karayolunda 13 Nisan’da Akçalı mevkiinde meydana gelen dev heyelan, kentin dünyayla bağlantısını tamamen kopardı. Alternatif olarak açılan yolun da dün gece yeniden çökmesiyle birlikte ulaşım adeta felç oldu. Bu hava olaylarının ardından Hakkari Zap Spor’un takım otobüsü yolda kaldı ve kulüp kafilesinin asıl zorlu yolculuğu başlamış oldu
ERTELEME TALEBİNE OLUMSUZ YANIT
Hakkari temsilcisi, yaklaşık bir haftadır bölgeyi etkisi altına alan kış şartları ve kapalı köy yollarını gerekçe göstererek Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) müsabakanın ileri bir tarihe ertelenmesi için resmi başvuruda bulundu. Ancak TFF, yapılan bu talebi kabul etmeyerek maçın planlandığı gün ve saatte oynanmasına karar verdi.