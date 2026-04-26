ABD turnesine çıkan ünlü şarkıcı Rafet El Roman, New York'tan merak uyandıran bir hazırlığı duyurdu. Ünlü şarkıcı “Dünya Şampiyonası, Futbol Şampiyonası var ve Türk Milli Takımımız da katılacak. Biliyorsunuz birçok marş yazıldı. Ben de milli takımımız için bir marş yazdım” dedi.

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, ABD turnesi kapsamında New York'ta sahne aldı. El Roman, konser sonrasında Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ile Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ı Türk Evi'ndeki makamlarında ziyaret etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla buluşan şarkıcı, burada Türk vatandaşlarıyla da bir araya geldi.

“HEYECANLI BİR DÖNEM BAŞLADI"

Ziyaretleri sonrasında ABD turnesine ilişkin açıklamalar yapan Rafet El Roman “Birkaç gündür ABD'deydik. Önce New York, sonra da Chicago'da konser vermek üzere geldik. Çok da güzel bir döneme geldi. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı da burada geçirmiş olduk, teşekkür ederiz. ABD'yi biliyorsunuz, Macera Dolu Amerika dediğiniz zaman ilk önce Rafet El Roman akla geliyor. 1996 yılında ilk kez bu caddelerde Macera Dolu Amerika'nın klibini çekmiştik. Şimdi ise daha heyecanlı bir dönem başladı" dedi.

MİLLİ TAKIM İÇİN MARŞ HAZIRLADI

Açıklamaları sırasında Dünya Kupası sürecine ilişkin de konuşan şarkıcı, A Milli Takım için özel bir çalışma yaptığını belirtti. Rafet El Roman, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için yeni bir marş hazırladığını açıkladı.

El Roman, şöyle konuştu:

Dünya Şampiyonası, Futbol Şampiyonası var ve Türk Milli Takımımız da katılacak. Biliyorsunuz birçok marş yazıldı. Ben de milli takımımız için bu sene bir marş yazdım. Daha doğrusu bir şarkı yazdım. İnsanlar umarım galibiyetlerle, gollerle her seferinde bu nakaratı, bu güzel şarkıyı da dinler, söyleriz hep birlikte.

“TÜRKİYE ŞAMPİYON OLMAYI HAK EDİYOR”

Şarkıcı, A Milli Takım için desteğini şöyle dile getirdi:

Dünya Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi destekliyoruz. Bu stadyumları tıka basa dolduruyoruz. Türkiye'nin çok taraftarı var bu arada. Yani Avrupa'yı saymıyorum bile. O yüzden avantajlıyız. Hemen hemen her maçlarda böyle bir sanki kendi evimizde oynuyoruz gibi bir hava, bir coşku var. O yüzden de Türkiye bence çok iyi bir derece hatta şampiyon olmayı da hak ediyor.

