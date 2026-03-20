Ünlü şarkıcı Rafet El Roman üçüncü kez evleniyor. Sanatçı, nişanlandığını ve yeniden evlilik hazırlığında olduğunu duyurdu.

Daha önce iki kez evlilik yapan Rafet El Roman, yaptığı açıklamayla yeniden evleneceğini söyledi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıcının parmağındaki alyans ise dikkat çekti.

Habertürk’ten Çetin Kan’ın haberine göre, Nişantaşı’nda bir mekanda görüntülenen Rafet El Roman, çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ünlü şarkıcı, özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamada, parmağındaki yüzüğü göstererek nişanlandığını belirtti.

ÜÇ AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ

Yanındaki kişinin kim olduğuna dair sorular üzerine El Roman, söz konusu ismin sahnelerinde yer alan şarkıcı ve müzik öğretmeni Aleyna İlhan olduğunu belirtti. Nişanlısının tanınmadığını ve Azerbaycanlı olduğunu dile getiren sanatçı, yaklaşık üç ay önce nişanlandıklarını söyledi.

DÜĞÜN TARİHİ BELLİ DEĞİL

Evliliğe bakış açısını da paylaşan El Roman, evliliğin iki kişi arasında kurulan önemli bir birliktelik olduğunu vurgulayarak, resmi nikahın henüz gerçekleşmediğini ancak sürecin devam ettiğini ifade etti. Düğün tarihinin ise henüz netleşmediği öğrenildi.

DAHA ÖNCE İKİ EVLİLİK YAPMIŞTI

Daha önce iki evlilik yapan sanatçı, ilk evliliğini Tuğba Altıntop, ikinci evliliğini ise Ceren Kaplakarslan ile gerçekleştirmişti. Üç çocuk babası olan El Roman, bu kararla üçüncü kez evlenmeye hazırlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası