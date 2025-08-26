Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Olaylı boşanmışlardı… Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop yeniden yan yana

Olaylı boşanmışlardı… Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop yeniden yan yana

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Olaylı boşanmışlardı… Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop yeniden yan yana
Bir dönem evli olan Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop, yıllar sonra yan yana poz vererek hayranlarını şaşırttı. Takipçileri yorum yağdırdı.

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, 1996 yılında Tuğba Altıntop ile evlenmiş, çiftin bu evlilikten iki kızı olmuştu.

2003 yılında olaylı bir şekilde boşanan ikili, uzun süre magazin gündeminden düşmemiş ve yıllarca bir araya gelmemişti.

RAFET EL ROMAN'LA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Eski çift, yıllar sonra ilk kez Rafet El Roman’ın doğum gününde buluştu. Tuğba Altıntop, paylaştığı fotoğrafın altına “Her zaman sevgiyle… İyi ki doğdun” notunu düşerek sürpriz buluşmayı duyurdu.

Öte yandan Rafet El Roman, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sahne kıyafetleri üzerinden kızına da müdahale ettiğini itiraf etti. Kızı Su ile birlikte çektikleri klipten söz eden şarkıcı, “Ben yabancı sanatçıları da bu konuda eleştiriyorum. Kızımla klip çekerken onun bile kıyafetlerine karıştım, ikna ederek tamamladık” ifadelerini kullandı.

