'Şüpheli ölüm' tartışmasına nokta koydu! Yeşim Erçetin gerçeği açıkladı: Bakın eşi nasıl vefat etmiş...

Bir dönem Türkiye’de modellik ve şarkıcılık yapan Yeşim Erçetin, ABD’nin Miami kentinde Fevzi Kardeseci ile evlenmişti. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Kardeseci’nin ölümüne ilişkin uzun süre farklı iddialar gündeme gelmişti.

Erçetin, ilk açıklamasında eşinin duşta başını mermer zemine çarpması sonucu hayatını kaybettiğini söylemişti. Ancak sosyal medyada “şüpheli ölüm” tartışmaları başlayınca, Kardeseci’nin ailesinin de gerçek ölüm nedeninin paylaşılmasını istemediğini belirtmişti.

"HAPİS HAYATI ONU ÇOK YORMUŞTU"

Yeşim Erçetin, yaptığı son paylaşımda ise suskunluğunu bozarak eşinin intihar ettiğini duyurdu. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir kere, bu durum benim için çok zor bir durum; bunu konuşmak… Eşim intihar ederek öldü. Başta saklamak istedim. Dedim ki, banyoda düştü. Hatta bir danışmanlık aldığım bir yaşam koçu vardı; çok severek ve saygı duyarak çalıştım. O travma arasında dedi ki: yani eşinin ailesi belki bu şekilde vefat ettiğini ya da eşinin bu şekilde vefat ettiği bilinsin istemez. Evet, paylaşmak zorunda değildim ama etrafımızda ağzını tutamayan, özele saygı duymayan bazı insanlar sabahlara kadar Türkiye’yi aramış, herkese tek tek anlatmış. Evet, saklamak istemişim ama eşim intihar ederek öldü. Yaşadığı travmalar ve hapis hayatı onu çok yormuştu.” ifadelerini kullandı.

Erçetin, ''Yaşadığı şeyler çok ağır gelmişti ve yaşadığı şeylerin sonrasında 8 ayda zaten dışarıdaydı. O da ayağındaki kelepçeyle duruyordu ve kaldıramadı bu durumu; başına gelenlere. Sürekli 'Haksızlığa uğradım, ben böyle bir şey yapmadım' diyordu bana. Yani hani 'ben de arada mağdurum aslında' diyordu. 'Nasıl olduğunu bilmiyorum' diyordu işte. Çünkü Bitcoin, biliyorsunuz, çok enteresan bir şey; enteresan bir mecra. Bitcoin ile ilgilenince insanın başına gelebiliyor. Büyük bunalıma girmişti eşim.'' dedi.