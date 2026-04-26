Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek Galatasaray–Fenerbahçe derbisinin Video Yardımcı Hakem (VAR) kadrosu belli oldu. 26 Nisan Pazar günü RAMS Park’ta saat 20.00’de oynanacak kritik mücadelede VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay görev yapacak. AVAR’da ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Buğra Taşkınsoy yer alacak. Zorlu derbiyi sahada Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını önemli derecede etkileyecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Şampiyonluk düğümünü çözmesi beklenen müsabaka, sarı-kırmızılıların 2011 yılında kapılarını açan stadındaki 17'nci Fenerbahçe derbisi olacak.

RAMS Park'taki ilk derbi 18 Mart 2011 tarihinde oynandı ve sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Aslantepe'de geride kalan 16 derbide Galatasaray ve Fenerbahçe, 5'er defa sahadan galip ayrıldı. 6 mücadele ise berabere sona erdi. Söz konusu müsabakalarda Galatasaray'ın 16 golüne, sarı-lacivertliler 13 golle karşılık verdi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen.

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Talisca, Kerem.

