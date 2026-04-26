Okan Buruk, 4 puanlık avantajı 7’ye çıkarıp bitime 3 hafta kala şampiyonluğu büyük oranda ilan etmeyi planlıyor. Tedesco ise kazanıp son üç haftada rakibini baskı altına almayı düşünüyor.

Sezon finali denecek bir maç var bugün Rams Park’ta. Lider Galatasaray sahasında en yakın takipçisi Fenerbahçe’yi ağırlayacak. İki takım da kupadan elendi ve taraftarını şoke etti. Aslan adına daha rahat gibi görünen bir derbi. Çünkü sarı kırmızılı takım 4 puan önde. Her ne kadar puan farkını korumak adına beraberlik bile sarı kırmızılı takıma yeter gibi gözükse de teknik direktör Okan Buruk galibiyete şartlanmış durumda. Üst üste dördüncü şampiyonluğa imza atmak isteyen Buruk, en yakın rakibini yenip bitime 3 hafta kala mutlu sonu büyük oranda garantilemek derdinde.

HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR

Derbinin Fenerbahçe açısından anlamı ise çok çok büyük. Bir anlamda ‘kurtuluş’ ve ‘sezon finali’ niteliğinde. Çünkü sarı lacivertliler lider Galatasaray’ın önceki haftalardaki ikramını elinin tersiyle itmiş ve şansını hiç kullanamamıştı. Bir ara tüm maçlarını kazanması durumunda şampiyonluk şansı olan Kanarya şimdi o fırsatı kaçırdı ama Domenico Tedesco ile galip gelip ibreyi yeniden değiştirmek niyetinde. Çünkü olası bir galibiyette puan farkı 1’e ineceği gibi psikolojik üstünlük de sağlanmış olacak. Tedesco’nun da derbi karnesi galibiyet umutlarını artırıyor.

DERBİLERE BAKIŞ

İlk golü atan kazanıyor

> A İki takım arasındaki rekabette ilk gollerin önemi büyük. Çünkü son 65 lig maçında ilk golü atan sadece 5 kez mağlup oldu. Sarı kırmızılılar ilk golü attığı 15, Fenerbahçe ise 25 karşılaşmayı kazandı. Ve iki takım arasındaki son 65 lig maçının 9’u gollü beraberlikle bitti.

Psikolojik üstünlük

> Sarı kırmızılılar evindeki son 33 Süper Lig maçını kaybetmezken (26 galibiyet, 7 beraberlik) son yenilgisini Mayıs 2024’te Fenerbahçe’den aldı (0-1). Sarı lacivertliler de deplasmanda son 10 maçta rakibine karşı önemli bir üstünlük (6 beraberlik, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet) elde etti.

14 GOLÜ VAR: ICARDI BAŞI ÇEKİYOR

Lider G.Saray bu sezon ligde 69 gol kaydetti. Gol dağılımına bakıldığında Aslan’da performansı eleştirilen Mauro İcardi 14 golle başı çekerken onu 12 golle Osimhen, 7’şer golle Leroy Sane ile Barış Alper Yılmaz takip etti.

16 GOLE İMZA: TABELACI TALİSCA

İkinci sıradaki Fenerbahçe’nin rakip ağlara gönderdiği gol sayısı 68. Kanarya’da Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca attığı 16 golle takımını sırtlarken sambacının ardından 11 golle Marco Asensio ve 7 golle Dorgeles Nene geliyor.

ÇAKIRKEYİF!

Takımların tutan kısmında ilginç bir durum var. İki kaleci de iki takıma da gidebilirdi ama Uğurcan’ı G.Saray, Ederson’u ise F.Bahçe aldı. 30 milyon avroluk bonservis bedeli tartışılan Çakır performansı ile bu söylentileri bitirdi. Özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki oyunu alkış aldı. Ligde 23 maçta süre alan Uğurcan kalesinde 19 gol gördü. 7 maçta kalesini gole kapattı.

KEDERSON!

Kanarya’da durum biraz limoni! Kaleci Ederson’un performansı hiç beğenilmiyor. Hele de son maçlarda yaşanan puan kayıplarındaki performansı onu direkt hedef hâline bile getirdi. Ederson kalesinde 23 gol görürken, 8 mücadeleyi gol yemeden tamamladı. G.Saray derbisinde görev verilmemesi yüksek sesle dillendirilse de Tedesco ona güveniyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen.

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Talisca, Kerem.

HAKEM: YASİN KOL

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN1

HAVA: 16 C

Haberle İlgili Daha Fazlası