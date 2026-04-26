Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırırken, eski Fenerbahçe oyuncusu Allan Saint-Maximin için girişimlere hazırlanıyor.

Yeni sezon transfer çalışmalarına erken başlayan ve başkan Ertuğrul Doğan’ın söylemi ile iki oyuncu ile anlaşan Trabzonspor yenilerinin peşinde. İşte o isimlerden birisi de tanıdık bir yıldız. Fenerbahçe’nin 2024 yazında Al-Ahli’den 8 milyon avro karşılığında kiraladığı Allan Saint-Maximin. En son Lille Kulübü’ne kiralık verilen ve sezon sonu boşa çıkacak 29 yaşındaki Fransız isim için nabız yoklanacak.

KANAT AÇILIMI

Bordo mavili yönetim sol kanat orijinli olan ve hücumun her bölgesinde forma giyen Maximin’in menajeriyle görüşüp durumunu soracak. Gittiği yerlerde farklı sorunlar yaşayan ve açıklamaları ile ön plana çıkan kanat oyuncusunun mali tablosu kulüp dengelerini bozmazsa transfer gerçekleşecek. Çünkü Trabzonspor’da Nwakaeme’nin son sezonu ve sakatlanan Edin Visca da yeni sezonda kadroda olmayacak.

