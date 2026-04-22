Trabzonspor, İtalyan ekibi Genoa’nın orta sahası Ruslan Malinovskyi’yi bedelsiz alıyor.

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor şimdiden sürpriz bir ismi bitirdi gibi. Bordo mavililer, Genoa’nın Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi’yi bedelsiz olarak kadrosuna katmak üzere.

TRANSFERDE SONA GELİNDİ

İtalyan basını, Trabzonspor’un 32 yaşındaki futbolcuya üç yıllık sözleşme teklif ettiğini ve görüşmelerde sona gelindiğini duyurdu.

GELECEĞE YATIRIM

Bu arada bir başka transfer de yatırım amaçlı yapıldı. Karadeniz ekibinin Köln U19 Takımı’nın formasını giyen 17 yaşındaki hücumcu Thierry Karadeniz ile 5 yıllığına anlaştığı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası