Cezaevi çocuklar için âdeta suç okulu gibi... İçeride daha tehlikeli hâle geliyorlar
Uzmanlara göre çocukların suça yöneliminde korku eşiğinin düşmesi ve cezaevi algısının değişmesi dikkat çekerken erken müdahale, psikososyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve okul güvenliğinin artırılması gerektiği belirtiliyor.
ESMA ALTIN- Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta art arda yaşanan okul saldırılarıyla sarsılırken, çocuk suçluluğu yeniden gündemin en kritik başlıklarından biri oldu.
Uzmanlar, çocukların suça yöneliminde “korku eşiğinin” ciddi biçimde düştüğünü vurguluyor. Saha çalışmalarına göre, bazı çocuklar, işledikleri suçların ardından tutuklanmayı dahi talep edebiliyor. Bu durumun cezaevinin çocuklar arasında bir korku unsuru olmaktan çıkıp, statü ve güç göstergesine dönüşmesiyle ilgili olduğu belirtiliyor.
Cezaevindeki çocuklarla yapılan araştırmalar, burada rehabilite olmak yerine daha ağır suçlar işleyen akranlarıyla tanışarak yeni suç türlerini öğrendiği bir okul hâline geldiğini ortaya koyuyor.
Uzmanlar; çocukların suça yönelmesinde, aile yapısı, sosyal çevre, akran grupları ve dijital platformlardaki etkiler gibi birçok faktörün rol oynadığına dikkati çekiyor.
Özellikle çocukların erken yaşta destek mekanizmalarına yönlendirilmesi, psikososyal programların güçlendirilmesi ve okul güvenliğinin artırılması gerektiği ifade ediliyor.