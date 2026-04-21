"86 milyonun Adalet Bakanıyım" diyen Akın Gürlek, Türkiye'nin gündeminde olan dosyalardaki son durumu açıkladı.

Bakan Gürlek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"86 milyonun adalet bakanıyım. Toplumu yaralayan bazı olaylar var. Bazı simge isimler var. Gülistan Doku, Rojin Kabaş gibi. Başsavcımız 2025 yılında hareketlenme olduğunu söyledi. 2025 yılında ihbar geliyor. Gizli tanık dinleniyor. Yeni delil var.

TANIK MEZAR YERİNİ SÖYLEDİ

Tanığın anlattığıyla deliller örtüşüyor. Mezar yerini söyledi. Oradan da örnek alındı. Silah da beraberinde gömülmüş. Silah toprakta oksitlenme yapıyor. Tanığın anlattığı ile deliller örtüşünde rapor oluşturuluyor. Soruşturma aşamasında itirafçılar da oluyor. Polis memurunun vali ile ilgili söyledikleri de dosyaya girdi. Evre evre gelişen bir şey var.

"AMACIMIZ BİR MEZARI OLSUN"

Kızcağımızın bir mezarı var ise onu ortaya çıkarmak tek amacımız. Ailenin de gidip dua etmesini istiyoruz. Tek isteğimiz bu. Bir de suçluların cezasını alması. Hukukta 'siyasetçiye, valiye, belediye başkanına' bakılmaz. Savcılık ince bir işlik yaptı. Özel bir ekipte kuruldu. Gizli tanığın beyanıyla deliller örtüşüyor. Gerçekten gizli tanığın söylediği yerde ceset varmış. 'Ceset yoksa cinayet yoktur' diye bir algı var. Böyle bir şey yok. Buna dair birçok karar var.

Rafa kalkmaz. Gizli tanık beyanları, dosyanın geldiği aşamayla örtüşüyor. Gizli tanık, naaşın taşındığını söylüyor, delillerle örtüşüyor.

SIM kartının aileden alınması var bir de hastane kayıtlarının silinmesi var. Bunlar kesinlikle olanlar.

Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkardık. Umut Altaş önemli... Gülistan ile birlikte arkadaş bunlar. Telefon trafikleri var. Ve sürekli bir rahatsızlığı var Umut'un. Burada vicdani rahatsızlığı olduğunu görüyoruz.

Kendisi ya bu olaylara tanık ya da içinde tabii onu bilemiyoruz.

NARİN VE İMAMOĞLU DOSYALARI

Narin davasıyla ilgili karar kesinleşti. Yeni bir delil ortaya çıkarsa, tanık ortaya çıkarsa yargılama yeniden değerlendirilebilir.

İmamoğlu dosyası: Yargılama başladı. Bildiğim kadarıyla da belirli bir aşamaya geldi. Biz görevimizi yaptık, bundan sonrası mahkemenin takdiri.

Haberle İlgili Daha Fazlası