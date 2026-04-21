Gürsel Tekin, mahkeme kararıyla getirildiği CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Partisinin adliye koridorlarında tartışılmasına karşı olduğunu belirten Tekin, mühür ve karar defterinin kendilerinde olduğunu vurgulayarak Genel Başkan Özgür Özel’e diyalog çağrısı yaptı.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna oturan Gürsel Tekin, Şişli’de düzenlenen toplantıda genel merkeze ve mevcut yönetime yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Partinin adliye koridorlarında anılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Tekin, mühür ve karar defterinin kendisinde olduğunu hatırlatarak hukuki meşruiyetine dikkat çekti.

Gürsel Tekin CHP’deki görev tartışmasına son noktayı koydu: Mühür kimde?

CHP İl Başkanlığı yönetimini bırakırlarsa yerlerine başkalarının geleceğini söyleyen Tekin, "Biz kayyum değiliz ama gerçek kayyum gelir o zaman. Seçim Kurulu'na soruyorum; Bu mühür değil mi ? Bu mühür kimde şimdi? Karar defteri kimde? Bizde. Buna rağmen avukat arkadaşlarımıza dedim ki o zaman çekilelim. Bu sefer de siz bırakırsanız baroya dönecek dediler. Biz baroya dönmesine izin verir miyiz? Şu an bizler bir an önce savaş meydanlarında kurulmuş partimizin, adliye koridorlarında konuşulmaması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.

Genel Başkan Özgür Özel’e seslenen Tekin, diyalog eksikliğinden yakınırken CHP’den ihraç edilen isimlere sahip çıktı ve bu durumu bir "şeref madalyası" olarak nitelendirdi:

"Bin 680 arkadaşımız için bunlar bir şeref madalyasıdır, hiç sorun yok. CHP'ye üye olmak bir imzayla olacak şey değildir. CHP'nin kahraman genel başkanı İsmet İnönü CHP üyesi değildi. Sayın Bülent Ecevit CHP üyesi değildi. Siz onu içinizde hissedeceksiniz. CHP'de itiraz kültürü vardır, itaat ederseniz kışlaya dönersiniz, biz kışla değiliz. Kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Yanlışa itiraz edeceksiniz' demiştir. Zaman zaman itirazlarımız çeşitli arkadaşlarımızın hoşuna gitmeyebilir ama sayın genel başkana şunu da hatırlatmak istiyorum, Barış Yarkadaş sadece CHP milletvekili değil, şehit olan CHP'li bir babanın çocuğudur. İnşallah önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızın tamamının rozetini hep birlikte takacağız."

Ara seçim tartışmalarına da değinen Tekin, milletvekili istifalarıyla sonuç alınamayacağını ve bu yöntemin caydırıcı olmadığını savundu.

Görevi bırakmaları durumunda yönetimin baroya devredileceği riskine işaret eden Tekin, "Baba ocağını" korumak adına her türlü sorumluluğu almaya hazır olduklarını belirterek, çözümün ancak karşılıklı iletişimle mümkün olacağını ifade etti.

