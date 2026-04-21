Trabzonspor'un, Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln’ün altyapısında forma giyen 17 yaşındaki Thierry Karadeniz'i kadrosuna kattığı ileri sürüldü.

Başkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Fatih Tekke'nin öncülüğünde genç isimlere yatırım yapan Trabzonspor'un, Almanya doğumlu genç milli oyuncu Thierry Karadeniz'i renklerine bağladığı iddia edildi.

HTSpor'un haberine göre; Trabzonspor, genç yaşına rağmen birçok takımın radarında olan Thierry Karadeniz'i 5 yıllığına kadrosuna kattı.

BÜYÜK KULÜPLERİN RADARINDAYDI

22 Haziran 2008’de Almanya’da Afrikalı bir anne ve Türk asıllı bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen 17 yaşındaki hücum oyuncusu, birçok Türk kulübünün takibi altındaydı.

İLK MAÇINDA DUBLE YAPMIŞTI

Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln’ün altyapısında forma giyen Thierry Karadeniz, U18 Milli Takımı ile çıktığı ilk maçında iki kez ağları havalandırmayı başarmıştı.

THİERRY KARADENİZ KİMDİR?

Thierry Darnel Karadeniz, 22 Haziran 2008’de Almanya’da doğmuş genç bir futbolcudur. Afrikalı bir anne ve Türk asıllı bir babanın oğlu olan Karadeniz, futbol eğitimini Almanya’da almıştır.

Kariyerini Almanya Bundesliga ekiplerinden 1. FC Köln altyapısında sürdüren Karadeniz, kulübün U19 takımında forma giymektedir.

Asıl mevkisi sol kanat olan Thierry Karadeniz, sağ kanat ve hücum hattının farklı bölgelerinde de görev alabilmektedir. Geçtiğimiz sezon U17 takımında 5 gol atan genç oyuncu, bu sezon U19 seviyesinde 19 maçta görev alıp 2 gol kaydetmiştir.

Altyapı performansı ve gelişimiyle dikkat çeken Karadeniz, hem kulüp düzeyinde hem de milli takım seviyesinde gösterdiği performansla gelecek vadeden isimler arasında gösterilmektedir.

