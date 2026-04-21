Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor’da gözler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi.

Süper Lig’in 30'uncu haftasında Başakşehir ile sahasında 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Trabzonspor, 23 Nisan Perşembe günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine odaklandı.

GRUPTA 4'TE 3

Türkiye Kupası A Grubu’nda mücadele eden Karadeniz ekibi, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet almıştı. Sahasında Alanyaspor’a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, ardından deplasmanda İstanbulspor’u 6-1, sahasında Fethiyespor’u 3-0 ve deplasmanda Başakşehir’i 4-2 mağlup ederek, grubu 9 puanla tamamlamıştı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke

HEDEF YARI FİNAL

Gruptan çıkmayı başaran bordo-mavililer, çeyrek finalde karşılaşacağı Samsunspor’u eleyerek, yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer, hem 2 puan kaybedilen lig maçı sonrası moral bulmak hem de kupada yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası