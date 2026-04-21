Trabzonspor için flaş bir takas teklifi ortaya atıldı. Rus basını, Spartak Moskova’nın bordo mavililerin genç golcüsü Felipe Augusto için Süper Lig’in gediklisi Gedson Fernandes’i önerdiğini iddia etti…

Özellikle son iki sezondur yaptığı genç ve gelecek vadeden yıldız transferleriyle dikkati çeken Trabzonspor, oyuncularına gelen çılgın tekliflerle de gündemden düşmüyor. Trabzonspor’un Fransa 2. Lig takımından 5,5 milyon avroya kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Christ Oulai için dev kulüplerin 30-40 milyon avroları gözden çıkardığı haberleri yapılırken, bir başka transfer haberini de Rus basını ortaya attı. Haberlerde Spartak Moskova’nın Trabzonspor’un 22 yaşındaki golcüsü Felipe Augusto için gözünü kararttığı yazıldı.

KÂRLI BİR TAKAS OLABİLİR

Rus basını, Spartak Moskova Kulübü’nün Brezilyalı golcü için Trabzonspor’a yıllarca Süper Lig’de forma giymiş Gedson Fernandes’in takasını önerdiğini iddia etti. Haberde, Spartak’ın devre arasında da Augusto’yu istediği ancak girişimlerinden bir sonuç elde edemediği aktarıldı. Trabzonspor yönetimi, Arap kulüplerinden de gelen teklifler sonrasında Augusto’nun bonservis bedelini 15 milyon avro olarak belirlemişti. Eğer bu takas gerçekleşirse bordo mavililer, Spartak’ın 20 milyon avroya aldığı Gedson’u kadrosuna katmış olacak.



