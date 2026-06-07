Ortadoğu'da tansiyon yükselirken kritik bir diplomatik temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'nin görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler ve İran-ABD müzakereleri ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgede bugün yaşanan gerginlik ve İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı.

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