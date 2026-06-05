Kahramanmaraş’ta Pazarcık Sarımsağı hasadına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kentin sarımsak üretiminde Türkiye üçüncüsü olduğunu belirterek, coğrafi işaret tescil sürecinde sona yaklaşıldığını açıkladı. Görgel, 384 çiftçinin yılda 17 bin ton üretim gerçekleştirdiğini söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Pazarcık ilçesinde gerçekleştirilen sarımsak hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Nefsidoğanlı Mahallesi'ndeki programda hasat yapan Görgel, Pazarcık Sarımsağı'nın hem bölge ekonomisi hem de tarımsal üretim açısından önemli bir değer olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE'NİN SARIMSAK ÜRETİMİNDE İLK SIRALARDA

Kahramanmaraş'ın verimli tarım arazileri sayesinde birçok üründe öne çıktığını belirten Görgel, sarımsak üretiminde de Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduklarını ifade etti.

Kent genelinde 11 bin dekarlık alanda üretim yapıldığını aktaran Görgel, 384 çiftçinin yılda yaklaşık 17 bin ton sarımsak ürettiğini söyledi. Üretimin büyük bölümünün Pazarcık'ta gerçekleştirildiğini kaydeden Görgel, toplam üretimin yüzde 80'inin ilçeden karşılandığını belirtti.

Sadece 384 çiftçiyle 17 bin ton üretim! Bu ilçe Türkiyede zirveye oynuyor

COĞRAFİ İŞARET SÜRECİNDE SONA YAKLAŞILDI

Uzun raf ömrü ve iri diş yapısıyla dikkat çeken Pazarcık Sarımsağı'nın tescillenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Görgel, sürecin son aşamaya geldiğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Görgel, kentte halihazırda 31 coğrafi işaretli ürün bulunduğunu hatırlattı. Ayrıca 50 yeni ürün için de tescil başvurularının yapıldığını dile getirdi.

Sadece 384 çiftçiyle 17 bin ton üretim! Bu ilçe Türkiyede zirveye oynuyor

ÇİFTÇİLERE 100 MİLYON LİRALIK DESTEK

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için çiftçilere yönelik desteklerin devam ettiğini söyleyen Görgel, 2025 yılı içerisinde üreticilere sağlanan toplam desteğin yaklaşık 100 milyon liraya ulaştığını açıkladı.

Maraş biberi fidesi dağıtımından sulama projelerine kadar birçok alanda üreticilerin yanında olduklarını belirten Görgel, kırsalda üretimin güçlenmesi için desteklerin artarak süreceğini ifade etti.

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