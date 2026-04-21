İslamabad’daki kritik barış görüşmelerine saatler kala Donald Trump ile Tahran arasında "idam" krizi patlak verdi. Trump’ın serbest bırakılmasını istediği 8 kadın için İran yargısından cevap geldi: "Trump yine yalan haberlerle kandırıldı, idam kararı söz konusu bile değil!"

ABD ve İran arasındaki gerilim, diplomatik masadan sosyal medya polemiklerine taşındı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’da idam edilmeyi bekleyen 8 kadın için yaptığı "merhamet" çağrısı, Tahran yönetimi tarafından "sahte haber" olarak nitelendirildi.

TRUMP’TAN "MÜZAKERE KARTI" ÇIKIŞI

Nisan ayı başında sağlanan geçici ateşkesin sona ermesine saatler kala, Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden bir aktivistin iddiasını paylaşarak Tahran'a seslendi. İdam edilmek üzere olduğu öne sürülen 8 kadının fotoğraflarını re-post eden Trump, bu kadınların serbest bırakılmasının İslamabad’da yapılması planlanan barış görüşmeleri için "iyi bir başlangıç" ve İran’ın lehine bir adım olacağını savundu.

"İDAM KARARI YOK, BAZILARI SERBEST"

İran yargısının resmi yayın organı Mizan Online üzerinden yapılan açıklamada, Trump’ın bir kez daha dezenformasyon oluşturduğu ifade edildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trump, bir kez daha sahte haberlerle yanıltıldı. İdamın eşiğinde olduğu iddia edilen kadınların bir kısmı zaten serbest bırakıldı. Diğerleri ise yargı süreci devam eden suçlamalarla karşı karşıya olup, mahkumiyetleri kesinleşse bile alacakları en ağır ceza hapis olacaktır."

İSLAMABAD GÖRÜŞMELERİ ÖNCESİ PSİKOLOJİK HARP

Bu polemik, ABD ile İran arasındaki 14 günlük ateşkesin yarın dolacağı kritik bir zaman dilimine denk geliyor. Pakistan’ın arabuluculuğunda İslamabad’da yürütülen müzakerelerde JD Vance liderliğindeki ABD heyeti ile İranlı diplomatlar arasında "nükleer taahhütler" konusunda ciddi bir kördüğüm yaşanırken, Trump’ın "idam" çıkışı Tahran tarafından "siyasi bir baskı aracı" olarak görülüyor.

İranlı yetkililer, yargının bağımsız olduğunu vurgulayarak dışarıdan gelecek hiçbir müdahalenin hukuki süreçleri etkilemeyeceğini yinelerken; Trump, sosyal medya üzerinden "zamanın daraldığı" ve anlaşma olmazsa "bombaların yeniden patlayabileceği" uyarısında bulunmaya devam ediyor.

