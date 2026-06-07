‘Yeşil elmas’ olarak anılan enginar üreticiliğinde İzmir’den sonra ikinci sırada yer alan Bursa’da hasat başladı. Bir enginar soyucusu günlük 8 bin liradan ayda 240 bin lira kazanıyor. İşte zorlu mesainin bilinmeyenleri…

Bursa’nın Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde enginar hasadı sürüyor. Türkiye'de enginar üretiminde ikinci sırada yer alan Bursa'da "enginar soyucu" olarak adlandırılan ustaların yoğun mesaisi başladı.

‘Yeşil elmas’ hasadı başladı, ayda 240 bin lira kazanıyor! 10 yıllık usta sırrını açıkladı

“GÜNDE BİN ADET SOYUYORUM”

10 yıldır bu işi yapan 30 yaşındaki İbrahim Nizamsever, elde ettiği geliri şöyle açıkladı:

Sezonumuz başladı, biz soyucuyuz. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum ve sezonumuz 3 ay sürüyor. Enginar soymanın tanesi 8 liradan başlayıp 15 liraya kadar çıkıyor. Sadece 3 günlük işi olan müşteriye tane başı 12-13 liradan soyarken, sürekli işi olanlar için bu fiyatı 7-8 liraya kadar indiriyoruz. Günde bin adet enginar soyuyorum. Bu da günlük 8 bin liradan ayda 240 bin lirayı buluyor.

Normalde pazarcılık yaptığını belirten Nizamsever, sezonun açılmasıyla enginar soyumuna yöneldiğini belirtti.

‘Yeşil elmas’ hasadı başladı, ayda 240 bin lira kazanıyor! 10 yıllık usta sırrını açıkladı

“GAYET İYİ BİR İŞ ANCAK ÇOK ZOR”

Nizamsever, enginar temizlemenin dışarıdan kolay görünse de oldukça zor olduğunu söyledi. Nizamsever, işin zorluğunu şöyle anlattı:

İşini bilene ve yapabilene gayet iyi bir iş ancak çok zor. Sadece tek bir enginarın soyumu bitene kadar el ve bilek 40'a yakın dönme hareketi yapıyor. Hasanağa'daki mesaimiz bir ay sonra bitiyor, ardından diğer bölgelerde devam ediyor. Aralıksız 3 ay boyunca bu şekilde her gün enginar soyuyorum.

‘Yeşil elmas’ hasadı başladı, ayda 240 bin lira kazanıyor! 10 yıllık usta sırrını açıkladı

BURSA İKİNCİ SIRADA

Öte yandan yaklaşık 200 dönüm civarında enginar üretimi yapılan Hasanağa Mahallesi'nde dönüm başına 400-450 kök bitki sığdırılabiliyor. Dönüm başına en fazla 2 bin enginar kesildiği hesaba katıldığında, sadece bu mahallede toplamda yaklaşık 400 bin enginar hasat edilerek soyum işleminden geçiriliyor.

2025 yılı TÜİK verilerine göre Bursa'da yaklaşık 7 bin 531 dekar alanda 9 bin 778 ton enginar yetiştirildi. İzmir'in ardından Bursa, Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldı.

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