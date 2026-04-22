Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, suça sürüklenen çocuklara yönelik kararların birer “formaliteye” dönüştüğünü vurguladı. Uğurlu, tedbirlerin uygulanmasında kritik roldeki ailenin sürece dâhil olmadığını belirterek caydırıcı yaptırımların getirilmesi çağrısında bulundu.

ESMA ALTIN- Meclis Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu toplantısında Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu önemli açıklamalarda bulundu.

Çocuklara yönelik uygulanan koruyucu ve destekleyici tedbirlerin sahada yeterli etkiyi oluşturmadığına dikkati çeken Uğurlu “Mevcut sistemin en zayıf halkası uygulanan tedbirlerin sonuç üretmemesi. Tedbirler hayata geçiriliyor ancak çocuğun hayatında gerçek bir değişim oluşturup oluşturmadığı izlenmiyor” dedi.

Mevcut sistem aile engeline takılıyor: Çocuklar için alınan tedbirler kâğıt üzerinde kaldı

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Kahramanmaraş saldırganı İsa Aras Mersinli’nin annesi Pınar Peyman Mersinli tutuklandı

Sistemdeki en büyük eksikliğin ölçme ve değerlendirme mekanizmasının yetersizliği olduğunu vurgulayan Uğurlu, verilen kararların somut sonuçlarının takip edilmediğinin altını çizdi.

“Çocuğun okula devam edip etmediği, davranışlarında iyileşme olup olmadığı ya da yeniden suça sürüklenme riskinin azalıp azalmadığı denetlenmiyor” diyen Uğurlu, bu durumun tedbirleri “bir formaliteye” dönüştürdüğünü kaydetti.

Tedbirlerin uygulanmasında ailelerin rolünün kritik olduğunu ancak sürece dâhil olmadıklarını ifade eden Uğurlu “Mahkemelerin çağrılarına çoğu zaman uyulmuyor. Bu durum karşısında caydırıcı bir yaptırım yok. Suç duyuruları da beklenen etkiyi oluşturmuyor” değerlendirmesinde bulundu.

YAPTIRIM VE DENETİM ÇAĞRISI

Uğurlu, çocuklara yönelik tedbirlerin aksaması hâlinde ailelere yaptırım uygulanması ve gerekirse devletin bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamasının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

‘Çocuk adalet sistemi yeniden yapılandırılmalı’ diyen Uğurlu, tedbirlerin ölçülebilir, denetlenebilir ve sonuç odaklı hâle getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Her çocuk için uygulanan tedbirlerin ayrı ayrı izlenmesinin şart olduğunu ifade eden Uğurlu, mevcut yapının bu ihtiyacı karşılamadığını söyledi. Ayrıca yaşanan problemlerin kurumların işleyişinden ziyade yasal altyapıdan kaynaklandığına işaret ederek, daha güçlü ve koordinasyonlu bir sistem kurulması gerektiğine dikkati çekti.



Haberle İlgili Daha Fazlası