Mevcut sistem aile engeline takılıyor: Çocuklar için alınan tedbirler kâğıt üzerinde kaldı
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, suça sürüklenen çocuklara yönelik kararların birer “formaliteye” dönüştüğünü vurguladı. Uğurlu, tedbirlerin uygulanmasında kritik roldeki ailenin sürece dâhil olmadığını belirterek caydırıcı yaptırımların getirilmesi çağrısında bulundu.
- Mevcut sistemin en zayıf halkasının uygulanan tedbirlerin sonuç üretmemesi olduğu vurgulandı.
- Tedbirlerin hayata geçirildiği ancak çocuğun hayatında gerçek bir değişim oluşturup oluşturmadığının izlenmediği belirtildi.
- Sistemdeki en büyük eksikliğin ölçme ve değerlendirme mekanizmasının yetersizliği olduğu ifade edildi.
- Verilen kararların somut sonuçlarının (çocuğun okula devam edip etmediği, davranışlarında iyileşme olup olmadığı, yeniden suça sürüklenme riskinin azalıp azalmadığı) takip edilmediği belirtildi.
- Tedbirlerin uygulanmasında ailelerin rolünün kritik olduğu ancak sürece dâhil olmadıkları ve mahkemelerin çağrılarına uymadıkları ifade edildi.
- Çocuk adalet sisteminin yeniden yapılandırılması ve tedbirlerin ölçülebilir, denetlenebilir ve sonuç odaklı hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.
ESMA ALTIN- Meclis Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu toplantısında Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu önemli açıklamalarda bulundu.
Çocuklara yönelik uygulanan koruyucu ve destekleyici tedbirlerin sahada yeterli etkiyi oluşturmadığına dikkati çeken Uğurlu “Mevcut sistemin en zayıf halkası uygulanan tedbirlerin sonuç üretmemesi. Tedbirler hayata geçiriliyor ancak çocuğun hayatında gerçek bir değişim oluşturup oluşturmadığı izlenmiyor” dedi.
Sistemdeki en büyük eksikliğin ölçme ve değerlendirme mekanizmasının yetersizliği olduğunu vurgulayan Uğurlu, verilen kararların somut sonuçlarının takip edilmediğinin altını çizdi.
“Çocuğun okula devam edip etmediği, davranışlarında iyileşme olup olmadığı ya da yeniden suça sürüklenme riskinin azalıp azalmadığı denetlenmiyor” diyen Uğurlu, bu durumun tedbirleri “bir formaliteye” dönüştürdüğünü kaydetti.
Tedbirlerin uygulanmasında ailelerin rolünün kritik olduğunu ancak sürece dâhil olmadıklarını ifade eden Uğurlu “Mahkemelerin çağrılarına çoğu zaman uyulmuyor. Bu durum karşısında caydırıcı bir yaptırım yok. Suç duyuruları da beklenen etkiyi oluşturmuyor” değerlendirmesinde bulundu.
YAPTIRIM VE DENETİM ÇAĞRISI
Uğurlu, çocuklara yönelik tedbirlerin aksaması hâlinde ailelere yaptırım uygulanması ve gerekirse devletin bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamasının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
‘Çocuk adalet sistemi yeniden yapılandırılmalı’ diyen Uğurlu, tedbirlerin ölçülebilir, denetlenebilir ve sonuç odaklı hâle getirilmesi gerektiğini vurguladı.
Her çocuk için uygulanan tedbirlerin ayrı ayrı izlenmesinin şart olduğunu ifade eden Uğurlu, mevcut yapının bu ihtiyacı karşılamadığını söyledi. Ayrıca yaşanan problemlerin kurumların işleyişinden ziyade yasal altyapıdan kaynaklandığına işaret ederek, daha güçlü ve koordinasyonlu bir sistem kurulması gerektiğine dikkati çekti.