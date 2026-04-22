Gırgıriye müzikalinde kaos! Seyirciyle tartışan Müjdat Gezen hastanelik oldu
İstanbul Kongre Merkezi’nde sahnelenen Gırgıriye, bir izleyicinin yerleşim düzenine tepki göstermesiyle karıştı. Gelen eleştirilere sinirlenerek "Oyun iptal" diyen ve sahneyi terk eden Müjdat Gezen, kuliste rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
- Bir izleyici, sahneyi net göremediği gerekçesiyle tepki göstererek sahneye çıktı.
- Bu durum üzerine Müjdat Gezen, oyunu iptal ettiğini duyurarak sahneyi terk etti.
- Sanatçının ekibi tarafından yapılan açıklamada, Müjdat Gezen'in sağlık sorunu yaşadığı belirtilerek oyunun iptal edildiği bildirildi.
- İzleyiciler için ilerleyen günlerde yeni bir temsil düzenleneceği duyuruldu.
- Oyunun sanal medya hesaplarından yapılan açıklamada, izleyicinin sahneye çıkarak sanatçı ile münakaşaya girmesi sonucu sahne düzeninin bozulduğu ve Müjdat Gezen'in rahatsızlandığı belirtildi.
İstanbul Kongre Merkezi’nde sergilenen Gırgıriye oyunu, bir seyircinin görüş açısına itiraz etmesiyle gergin anlara sahne oldu.
İzleyicinin sahneyi net göremediği için tepki göstermesi üzerine Müjdat Gezen, "Madem bu kadar şikâyet var, bu geceki oyunumuzu iptal ediyoruz" diyerek sahneyi terk etti ve kulise gitti.
EKİPTEN JET HIZIYLA AÇIKLAMA
Sanatçının ekibi tarafından yapılan açıklamada, Gezen'in sağlık sorunu yaşadığı belirtilerek oyunun iptal edildiği duyuruldu. İzleyiciler için ilerleyen günlerde yeni bir temsil düzenleneceği bildirildi.
"İZLEYİCİ GEZEN İLE MÜNAKAŞAYA GİRDİ"
Yaşanan olayın ardından 'Gırgıriye'nin sanal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "21 Nisan saat 20.30'da İstanbul Kongre Merkezi'nde sahnelenmekte olan Gırgıriye adlı tiyatro oyunumuz sırasında, sahneyi net şekilde göremediğini belirten bir izleyicinin sahneye çıkarak değerli sanatçımız Müjdat Gezen ile doğrudan münakaşaya girmesi halinde sahne düzeni bozulmuştur.
Yaşanan bu beklenmedik ve üzücü olay sırasında Sayın Müjdat Gezen rahatsızlanmış; gelişmeler üzerine sanatçımızın sağlık durumu gözetilerek ve seyir güvenliğinin korunması amacıyla oyunun ertelenmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.