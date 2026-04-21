Delikanlı dizisine Miran karakteriyle katılacağı duyurulan Fırat Tanış’ın projeden ayrılması dikkat çekmişti. Oyuncunun ayrılığına ilişkin farklı iddialar ortaya atılırken, konuyla ilgili resmi açıklama Tanış’ın avukatından geldi.

Show TV’de yayınlanan ve Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Mina Demirtaş ile Salih Bademci gibi isimlerin yer aldığı diziye dahil olduğu açıklanan Fırat Tanış’ın kısa süre sonra yapımdan ayrıldığı duyurulmuştu. İlk etapta oyuncunun yoğun programı nedeniyle diziden ayrıldığı öne sürülürken, daha sonra farklı iddialar da gündeme geldi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Bazı haberlerde, Tanış’ın geçmişte gündeme gelen ve eski kız arkadaşı İlkim Tamkan'a şiddet uyguladığı iddiaları nedeniyle projeden çıkarıldığı ileri sürüldü. Bu gelişmelerin ardından oyuncunun avukatı Ceren Kalı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Delikanlı dizisi ayrılığına Fırat Tanış cephesinden açıklama! İddialara son noktayı koydu

NET MESAJ: İDDİALAR ASILSIZ

Açıklamada, Fırat Tanış ile yapım şirketi arasındaki iş ilişkisinin mevcut program ve teknik koşullar doğrultusunda, karşılıklı anlayış çerçevesinde sona erdirildiği ifade edildi. Resmi açıklamanın ardından, iki yıl önce gündeme gelen ve herhangi bir dava ya da hükme konu olmayan iddiaların yeniden yayılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Avukat Kalı, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, müvekkili hakkında açılmış herhangi bir ceza ya da hukuk davasının bulunmadığını ve verilmiş bir mahkeme kararının olmadığını kaydetti. Ayrıca uzaklaştırma kararlarına ilişkin değerlendirmelerin de yanlış yorumlandığı ifade edildi.

Açıklamada, bu tür haberlerin oyuncunun kişilik haklarını zedelediği belirtildi.

