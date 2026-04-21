Fatih Ürek’in 30 Ocak’ta hayatını kaybetmesinin ardından gündeme gelen mal varlığına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ürek’in dikkat çeken servetinin, iki kardeşi arasında paylaştırıldığı öğrenildi. İşte miras paylaşımıyla ilgili detaylar…

30 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybeden Fatih Ürek sevenlerini hüzne boğdu. Ünlü şarkıcı, 15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış, ilk müdahale sırasında yaklaşık 20 dakika duran kalbi yeniden çalıştırılmıştı. Yoğun bakımda aylarca süren hayat mücadelesi veren 59 yaşındaki isim tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ürek’in cenazesi İstanbul Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilirken, törende duygu dolu anlar yaşandı. Sevenleri ve sanat camiası, Ürek’e son görevini yerine getirirken gözyaşlarına hakim olamadı.

FATİH ÜREK’İN MAL VARLIĞI Ürek’in vefatından kısa süre önce ortaya çıkan mal varlığı da büyük yankı uyandırmıştı. Ünlü şarkıcının yatırımları ve serveti, çok konuşulmuştu. Açıklanan bilgilere göre Ürek’in Bodrum Yokuşbaşı’nda yaklaşık 800 metrekarelik ve değeri 170 milyon TL civarında olan bir malikanesi, Ataşehir’de 5 dairesi, bankada nakit varlığı ve yaklaşık 6 milyon TL değerinde araçları bulunuyordu. Ayrıca pırlanta ve değerli mücevherlere sahip olduğu da biliniyordu. Ünlü ismin, bir kafe zincirindeki hissesini ise vefatından kısa süre önce elden çıkardığı iddia edildi.



MİRASI KARDEŞLER ARASINDA PAYLAŞILDI Son olarak miras sürecine ilişkin son gelişmeler gündeme geldi. Magazin muhabiri Seyhan Erdağ tarafından aktarılan bilgilere göre, Ürek’in mirası hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından kardeşleri Sevli Ürek ve Nurgül Fırat arasında paylaştırıldı. Fatih Ürek’in büyük emek verdiğini ve çok sevmesine rağmen yılın en fazla dört ayını geçirebildiği Bodrum’daki evinin geleceğine ilişkin detaylar dikkat çekti. Seyhan Erdağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Ürek’in Ataşehir ve Bodrum’daki taşınmazları ile aracının satış sürecine dair henüz net bir bilginin bulunmadığını belirterek, “Bürokratik işlemler uzun sürdüğü için süreç devam ediyor” ifadelerini kullandı.

VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI Öte yandan Ürek’in vefatının ardından yıllar önce açıkladığı vasiyet de ortaya çıktı. Ünlü isim, kendi adına bir okul yaptırmayı en büyük hayali olarak anlatmıştı. Ürek katıldığı bir programda “Vasiyetimi bir yerde yazdım bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun, bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Yaşım geçti ondan mı acaba” demişti.

