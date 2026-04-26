Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği’nde Trump’ı hedef alan saldırının faili Cole Allen’ın, NASA’da görev yapan ve “Ayın Öğretmeni” unvanına sahip bir isim olduğu ortaya çıktı. Saldırıdan 18 saat önce İsrail kaynaklı aramalarda öne çıkması ise olayın arka planına dair yeni soru işaretleri doğurdu.

Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde Trump'ı hedef alan ve bir Gizli Servis ajanını yaralayan Cole Tomas Allen'ın kimliği netleşirken, sosyal medyada patlak veren "İsrail bağlantısı" iddiaları ve şüphelinin sol tandanslı siyasi geçmişi ABD gündemine bomba gibi düştü.

"DAHİ" Mİ, "YALNIZ KURT" MU? COLE ALLEN KİMDİR?

Trump'ın "çok hasta bir adam" olarak tanımladığı 31 yaşındaki saldırgan Cole Tomas Allen'ın, ilk bakışta "başarılarla dolu" bir akademik kariyere sahip olduğu bilinmekte.

Allen, dünyanın en saygın teknik okullarından biri olan California Institute of Technology mezunu bir makine mühendisi. 2017'de buradan mezun olduktan sonra, 2025 yılında California State University'de bilgisayar bilimi üzerine yüksek lisansını tamamlamış.

Kariyerinde NASA’nın Jet Propulsion Laboratory (JPL) biriminde astrofizik araştırmaları ve CalTech bünyesinde "saldırı ve savunma amaçlı robotik sistemler" geliştirme gibi kritik roller bulunuyor.

Cole Allen muammasında 18 saat skandalı! Trump neden yalnız kurt dedi?

"AYIN ÖĞRETMENİ"

Çevresinde saygın bir eğitimci olarak bilinen Allen, Aralık 2024’te çalıştığı özel eğitim kurumunda "Ayın Öğretmeni" seçilmiş.

Ayrıca kendi geliştirdiği "First Law" ve "Bohrdom" gibi oyunlarda "nişancı" ve "uzay savaşı" temalarını işlemiş olması, emniyet güçleri tarafından "şiddet eğiliminin dijital yansıması" olarak değerlendirmeye başlandı.

İSRAİL ARAMALARINDA "18 SAAT" MUAMMASI: NETANYAHU’YA TEPKİ YAĞIYOR

Saldırının ardından sosyal medyada paylaşılan veriler, olayın seyrini bir anda uluslararası bir komplo teorisine çevirdi.

Özellikle sağcı aktivistlerin ve veri analistlerinin dikkat çektiği noktalar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu hedef tahtasına oturttu:

Ünlü fenomen Matt Wallace, saldırganın ismi olan "Cole Allen" için İsrail merkezli Google aramalarında, saldırıdan tam 18 saat önce 4 ayrı devasa artış yaşandığını iddia etti.

Cole Allen muammasında 18 saat skandalı! Trump neden yalnız kurt dedi?

"Neden kimse bu ismi bilmezken İsrail'de aratılıyordu?" sorusu, sosyal medyada "İsrail istihbaratı bu saldırıyı önceden biliyor muydu?" tartışmasını başlattı.

IDF Tişörtü Tartışması: 10 Eylül 2025'te öldürülen Charlie Kirk'in sosyal medya hesapları Cole Allen olduğu iddia edilen kişinin İsrail Savunma Kuvvetler tişörtü giydiği iddiaları Netanyahu'ya yönelik eleştirileri alevlendirdi. Kullanıcılar, Trump'a sahte bir "geçmiş olsun" mesajı atan Netanyahu'yu "çakallıkla" suçlayarak, "Kendi savunma güçlerinin tişörtünü giyen bir adam senin müttefikine mi saldırıyor?" diyerek tepki gösterdi.

Cole Allen muammasında 18 saat skandalı! Trump neden yalnız kurt dedi?

25 DOLARLIK BAĞIŞ: KAMALA HARRİS DESTEKÇİSİ

Federal Seçim Komisyonu (FEC) kayıtları, Allen’ın siyasi rengini de ortaya çıkardı. Kayıtlara göre Cole Allen, 2024 seçim döngüsü sırasında Demokratların bağış platformu ActBlue üzerinden, Biden dönemindeki Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in seçim kampanyasına 25 dolarlık bir bağışta bulunmuş.

Cole Allen muammasında 18 saat skandalı! Trump neden yalnız kurt dedi?

SALDIRI ANI: "OTELE BİR MİSAFİR GİBİ SIZDI"

Emniyet güçlerinden sızan son bilgilere göre Allen, saldırıyı gerçekleştirdiği sırada Washington Hilton’da otelde konaklayan bir misafir olarak bulunuyordu. Bu sayede genel güvenlik noktalarını kolayca aşan saldırgan, balo salonunun girişindeki sıkı kontrol noktasına geldiğinde yanındaki av tüfeği ve tabanca ile Gizli Servis ajanlarına ateş açtı.

Şu an hastanede gözetim altında olan Allen hakkında; "şiddet suçu sırasında ateşli silah kullanmak" ve "federal memura saldırmak" suçlarından dava açıldı. FBI, saldırganın Kaliforniya'daki evinde ve dijital materyallerinde "yalnız kurt" olup olmadığını veya başka bir odakla (İsrail iddiaları dahil) bağlantısını araştırmaya devam ediyor.

Kaliforniya’nın Torrance kentinde bulunan bir evin, 25 Nisan 2026’da Washington DC’deki Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği’nde silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Cole Allen’ın ikametgahı olduğu bildirildi.

TRUMP VE GİZLİ SERVİS SALDIRGANA NEDEN YALNIZ KURT DEDİ?

Saldırının hemen ardından kameraların karşısına geçen Başkan Trump, saldırganın profiline ve saldırı anına dair çarpıcı detaylar paylaştı. Trump, Cole Allen’ı "Kaliforniya’dan gelen, oldukça hasta bir insan" olarak tanımlarken, neden "yalnız kurt" ifadesini kullandığını şu sözlerle açıkladı:

"Kendisi deli, hasta bir insan. Anladığım kadarıyla bu bir 'yalnız kurt' saldırısı. Bu insanların müebbet cezası alması gerekiyor. Eğer 10-15 sene verirseniz, hapisten çıktıktan sonra yine insanları hedef alacaklardır. Yarın bu saate kalmadan birçok detay öğreneceksiniz.

Cole Allen muammasında '18 saat' skandalı! Trump neden 'yalnız kurt' dedi?

"KAMERADA BİLE GÖRÜNMEYECEK KADAR HIZLIYDI"

Bu insanlar dahi seviyesinde IQ'lara sahip ama deliler. En iyi önlemi alsanız da sorun çıkarabiliyorlar. Bu adam 45 metre mesafeden koşmaya başladı, o kadar hızlıydı ki kamerada bile gözükmüyordu. Gizli Servis silahlarını o kadar hızlı çekti ki film kahramanları gibi gözüküyorlardı. Gerçekten nasıl etkisiz hale getirdiler, çok etkilendim."

"SALDIRGAN ODAYA UZAKTI, İLK HATTA DURDURULDU"

Oda oldukça güvenliydi. Saldırgan oldukça uzak bir noktadan koşmaya başladı, odaya çok uzaktı. Gerçekten çok hızlı koşuyordu ama kolluk kuvvetlerinin cevap süresi de çok hızlıydı. Oraya geldikleri an silahlarını çıkardılar ve ateş ettiler. Herhangi bir ön tehdit bildirimi olmamıştı. Kat etmesi gereken uzun bir yol vardı ve ilk hatta durduruldu. FBI bölgede, tüm balistik unsurlar inceleniyor. Arka planı araştıracağız; yalnız kurt mu yoksa başka bir durum mu var öğreneceğiz."

Cole Allen muammasında 18 saat skandalı! Trump neden yalnız kurt dedi?

SUİKAST GİRİŞİMİ "BÜTÇE SAVAŞI"NI PATLATTI: GİZLİ SERVİS ZAFİYETTE Mİ?

Washington Hilton’daki saldırı, sadece güvenlik protokollerini değil, ABD Kongresi’ndeki derin bütçe krizini de tartışmaya açtı. Suikast girişimiyle birlikte, Gizli Servis’in son iki aydır "sınırlı fonlarla" hayatta kalmaya çalıştığı gerçeği Amerikan kamuoyunun gündemine oturdu.

Cole Allen muammasında 18 saat skandalı! Trump neden yalnız kurt dedi?

KONGRE’DEKİ ENGEL: DEMOKRATLAR VE CUMHURİYETÇİLER KARŞI KARŞIYA

Cumhuriyetçiler, Gizli Servis’in tam kapasite çalışması için ek bütçe girişimlerini desteklerken, Demokrat Parti temsilcilerinin Kongre’de bu fonları engellediği iddiaları siyasi tansiyonu zirveye taşıdı. İki aydır kısıtlı kaynaklarla çalışan İç Güvenlik Bakanlığı’nın, artan tehditler karşısında nasıl bir koruma kalkanı sağlayacağı merak konusu.

CURRAN UYARMIŞTI: "YETERLİ PERSONELİMİZ YOK"

Gizli Servis Direktörü Curran, daha önce yasama organına sunduğu raporda tehlikenin sinyallerini vermişti. Curran Dünya Kupası, 2028 Olimpiyatları ve yaklaşan başkanlık seçim döngüsü gibi büyük organizasyonların güvenliğini sağlamak için ellerinde yeterli personel ve kaynak bulunmadığını açıkça ifade etmişti.

Başkan, başkan yardımcısı ve ailelerinin can güvenliğinden sorumlu olan kurumun yaşadığı "insan kaynağı krizi", Hilton Oteli'ndeki sızma girişimiyle somut bir güvenlik zafiyetine dönüştü. Eleştirmenler, bütçe anlaşmazlıkları yüzünden federal ajanların fazla mesai ve kısıtlı ekipmanla çalıştırılmasının, Cole Allen gibi saldırganların kontrol noktalarına bu kadar yaklaşabilmesine zemin hazırladığı görüşünde.

Cole Allen muammasında '18 saat' skandalı! Trump neden 'yalnız kurt' dedi?

FBI DİREKTÖRÜ UBER SIRASINDA BEKLERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Olayın en ironik görüntülerinden biri ise Washington Hilton’un hemen dışında kaydedildi. Dünyanın en güçlü istihbarat teşkilatlarından biri olan FBI’ın Direktörü Kash Patel, saldırı sonrası oluşan tahliye kargaşasında sıradan bir katılımcı gibi kapı önünde belirdi. İddialara göre Patel, karagaşadan sonra Beyaz Saray'a gitmek için Uber sırasına girdi.

Diğer yandan The Atlantic'e göre, Patel'in Federal Soruşturma Bürosu (FBI) başkanlığı görevi, kısmen "aşırı içki içme nöbetleri" ve "açıklanamayan devamsızlıklar" nedeniyle tehlikede. Patel'on önümüzdeki günlerde görevden alınması bekleniyor.

