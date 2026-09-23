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Ekonomi

Hasat başladı, tarlada kilosu 10 lira! İhracata savaş engeli

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Adana’da 710 bin ton rekolte beklenen limonda hasat başladı. Tarlada 8-10 lira arasında satılan limona, yurt dışından talep gelmemesi üretici ve tüccarı endişelendiriyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'de gemi trafiğinin durması da ihracatı olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, Arjantin ve Güney Afrika limonlarının Eylül ayı sonu itibarıyla bitmesini, Ekim ayı itibarıyla yerli limonun ihracatının hızlanmasını bekliyor.

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Türkiye'nin narenciye üretiminin yüzde 40'ını tek başına karşılayan Adana'da mayer cinsi limonda hasat 11 Eylül'de başladı. Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından 21 Eylül'de ise ihraç tarihi açıklandı. Bu sene Adana genelinde 218 bin dönüm alanda dikili limon bulunurken 710 bin ton rekolte hedefleniyor.

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İHRACAT İÇİN ALTERNATİF ROTA ARANIYOR

Limonun en çok ihraç edildiği ülkelerden olan Rusya ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle şuanda gemi trafiğinin durması ise limon üreticilerini endişelendiriyor. Bölgede limon hasadı yavaş ilerlerken tüccarlar alternatif rota arıyor.

Hasat başladı, tarlada kilosu 10 lira! İhracata savaş engeli
Başlık ResmiHasat başladı, tarlada kilosu 10 lira! İhracata savaş engeli

ARJANTİN VE GÜNEY AFRİKA LİMONUNUN BİTMESİ BEKLENİYOR

Ayrıca şu anda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye Arjantin ve Güney Afrika ülkelerinden limon ihraç edilmesi nedeniyle yerli limona başka ülkelerden az talep geliyor. Ancak uzmanlar, Arjantin ve Güney Afrika limonlarının Eylül ayı sonu itibarıyla bitmesini, Ekim ayı itibarıyla limonun ihracatının hızlanabileceğini belirtiyor.

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Konuyla ilgili konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, üreticinin alıcı beklediğini söyledi. Doğan, ovada geçmiş yıllardaki gibi çok sayıda servis, kamyon ve taşıma aracı görülmediğini ifade ederek, "Limonun hasadı yapılıyor ama geçmiş yıllara göre hızlı bir kesim yok. Şu an limon hasat olgunluğuna erişti. Yurt dışından talep az ancak Ekim ayı itibarıyla talebin hızlanacağını düşünüyoruz. Çünkü Güney Afrika ve Arjantin limonlarının bitmesi gerekiyor. Bu ay sonunu bekliyoruz. Halen piyasada geçen yıldan kalan yatak limonlar var. O limonlar da şu an toptan 25-30 liradan piyasaya giriyor" dedi.

Hasat başladı, tarlada kilosu 10 lira! İhracata savaş engeli
Başlık ResmiHasat başladı, tarlada kilosu 10 lira! İhracata savaş engeli

"ALICI BEKLİYORUZ, ALICILAR YOK"

Üreticinin maliyetlerinin de yükseldiğini belirten Doğan, "Bu limonun şu anda tek makas kesimi 8-10 lira arasında satılan fiyatlarla piyasaya sürülüyor. Bunun buradan çıkıp paketleme tesisine gidip çıkması 18-20 lira maliyet. Bir de ürün fiyatını eklediğinizde 28-30 lirayı buluyor. Şu anda alıcı bekliyoruz, alıcılar yok" diye konuştu.

Hasat başladı, tarlada kilosu 10 lira! İhracata savaş engeli
Başlık ResmiHasat başladı, tarlada kilosu 10 lira! İhracata savaş engeli

"EN BÜYÜK PAZAR RUSYA, SAVAŞ NEDENİYLE ÜRÜN GÖNDERİLEMİYOR"

Rusya ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle Karadeniz'de gemi trafiğinin durmasının Adana limonunun ihracatını olumsuz etkilediğini aktaran Doğan, alternatif güzergahlar üzerinde çalışmalar yapıldığını anlatarak şunları söyledi:

"Şu anda Karadeniz'de gemi trafiği hiç yok. Karayoluyla da ürün gönderme şansımız yok. Bu gemi trafiğinin açılması da şu an gözükmüyor. Ancak İskenderun ve Mersin'den Saint Petersburg, Leningrad'a ürün gitmesi için 17 günlük bir süre gerekiyor. Şu an bakanlıklar bu konuda çalışma yapıyor, Cumhurbaşkanlığımız görüşmeler yapıyor ama henüz açılmadı" ifadelerini kullandı.

Hasat başladı, tarlada kilosu 10 lira! İhracata savaş engeli
Başlık ResmiHasat başladı, tarlada kilosu 10 lira! İhracata savaş engeli

AVRUPA'YA TALEP VAR ANCAK DİĞER ÜLKELERİN LİMONLARI BEKLENİYOR

Avrupa ülkelerinden limona talep bulunduğunu ancak piyasada halen Güney Afrika ve Arjantin menşeli limonların bulunmasının talebi sınırladığını belirten Doğan, bu ürünlerin bitmesiyle birlikte ihracatın hızlanmasını beklediklerini anlatarak, "Polonya'ya ve diğer Avrupa ülkelerine ürün gitmekte ama en büyük pazarımız Rusya, Ukrayna. Maalesef oraya şu anda ürün gönderemiyoruz. Avrupa'dan talep var ama diğer limonların bitmesi gerekiyor. Güney Afrika ve Arjantin limonlarının bu ay sonu itibarıyla bitmesini bekliyoruz. Ekim ayı itibarıyla limon ihracatının hızlanmasını bekliyoruz" dedi.

Öte yandan, Başkan Doğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'ndan bu yıl özellikle Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'nun (DFİF) verilmesini istedi.

Üretici İzzet Tekin ise fiyatların düşük seyrettiğini anlatarak, "550 ağacımız var. 20 dönüm yerde 50-60 ton civarı ürün bekliyoruz. Fiyatlar tam olarak ederinde değil" diye konuştu.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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