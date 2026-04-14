Yeni sezonda dikkat çeken yapımlar arasında yer alan Operasyon Alesta dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyonuyla gündeme geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik’in projeye dahil olması ise diziye olan ilgiyi artırdı.

TRT’nin dijital platformu için hazırlanan Operasyon Alesta, hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla merak uyandırıyor. Dizinin konusu, yayınlanacağı platform ve oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılıyor.

OPERASYON ALESTA KONUSU NE?

Operasyon Alesta, Türkiye’nin uluslararası alandaki operasyonlarını ve stratejik hamlelerini merkezine alan bir hikaye sunmaya hazırlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen yapım, askeri ve istihbarat temalarını işlemesi bekleniyor.

Uzun yıllar sonra ekranlara dönen Gamze Özçelik ise dizide Afrika’da görev yapan Türk mühendis Zeynep karakterine hayat verecek.

OPERASYON ALESTA HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Operasyon Alesta dizisi, TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii için hazırlanıyor. Dev prodüksiyonuyla dikkat çeken yapımın çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanması planlanıyor.

OPERASYON ALESTA DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut otururken senaristliğini Onur Böber üstleniyor. Dizinin kadrosunda Gamze Özçelik dışında, Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan, Meltem Akçöl, Aras Şenol, Feriha Eyüboğlu, Kayhan Açıkgöz gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

