Delikanlı dizisi kadrosuna katılan Fırat Tanış, Miran karakteriyle hikayeye dahil oldu. Başarılı oyuncunun projeye dahil olması, dizinin gidişatına dair merakı artırdı. Peki, Fırat Tanış kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Delikanlı dizisi, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken kadrosuna önemli bir ismi daha ekledi. Deneyimli oyuncu Fırat Tanış’ın diziye katılmasıyla birlikte, hikayede dengelerin nasıl değişeceği merak konusu oldu.

DELİKANLI DİZİSİ MİRAN KİM?

Delikanlı dizisinde Fırat Tanış’ın canlandıracağı Miran karakteri, hikayeye ilerleyen bölümlerde dahil olacak önemli bir figür olarak öne çıkıyor. Üçüncü bölüm itibarıyla izleyici karşısına çıkması beklenen Miran, dizinin ana karakterlerinden Yusuf’un (Mert Yazıcıoğlu) akıl hocası olarak yer alırken, Sarp’ın (Salih Bademci) geçmişten gelen düşmanı olarak dengeleri değiştirecek.

Delikanlı dizisine Miran geliyor! Fırat Tanış kimdir, hangi dizilerde oynadı?

FIRAT TANIŞ KİMDİR?

Fırat Tanış, 5 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul’da doğmuş Türk oyuncu ve müzisyendir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Tanış, sanat hayatına tiyatro ile adım attı. Lise yıllarında başladığı sahne deneyimini profesyonel düzeye taşıyan oyuncu, İstanbul Şehir Tiyatroları’nda görev alarak önemli yönetmenlerle çalışma fırsatı buldu.

Sanat hayatı boyunca tiyatro, sinema ve televizyon alanlarında çeşitli projelerde yer alan Tanış, aynı zamanda müzikle de ilgilenmektedir. Kendi söz ve bestelerini farklı sanatçılar tarafından seslendirilen oyuncu, çok yönlü kimliğiyle dikkat çekmektedir.

FIRAT TANIŞ OYNADIĞI DİZİLER

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar - 2024-2025

Aşk Mevsimi - 2024

Romantik Hırsız - 2024

Adım Farah - 2023

Zeytin Ağacı - 2022

Aziz - 2021-2022

Kulüp - 2021

9 Kere Leyla - 2020

İstanbullu Gelin - 2017

Ver Kaç - 2017

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam - 2012

Geniş Aile - 2009-2011

Menekşe ile Halil - 2007

Ihlamurlar Altında - 2006

Felek Ne Demek? - 2006

Aşka Sürgün - 2005

Kin ve Gül - 2003

Sır Çocukları - 2002

Yeditepe İstanbul - 2001

