Delikanlı dizisinin Kamer'i Onur Ünsal kimdir? Oynadığı diziler ve kariyeri
Delikanlı dizisinin dikkat çeken karakterlerinden Kamer’e hayat veren Onur Ünsal, son dönemde izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Tiyatrodan televizyona uzanan kariyeriyle öne çıkan oyuncunun geçmiş projeleri ve oyunculuk yolculuğu araştırılıyor.
Son olarak Masumiyet Müzesi'ndeki rolüyle hafızalara kazınan Onur Ünsal, Delikanlı dizisindeki performansıyla yeniden gündeme geldi. Hem tiyatro sahnesindeki birikimi hem de sinema ve dizi projelerindeki rolleriyle tanınan oyuncunun kariyerine dair detaylar merak ediliyor.
Onur Ünsal, 16 Ağustos 1985 tarihinde İzmir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden 2006 yılında mezun olan Ünsal, oyunculuk kariyerine sahnede adım attı. Özellikle tiyatro alanında yoğunlaşan oyuncu, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay tarafından kurulan Oyun Atölyesi gibi önemli topluluklarda yer alarak sahne deneyimini geliştirdi. Bunun yanı sıra Moda Sahnesi topluğunun kuruluşunda yer aldı.
Kariyeri boyunca hem klasik hem de modern tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, uluslararası projelerde de sahne deneyimi kazandı. Son olarak Delikanlı dizisinde Kamer karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ünsal, televizyon izleyicisi tarafından da yakından takip edilmeye başladı.
ONUR ÜNSAL OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Ezo Gelin 2006
Bir Varmış Bir Yokmuş 2008
Canım Ailem 2008-2010
İstanbul'un Altınları 2011
Yakamoz S-245 2022
Cezailer 2022
Arayış 2023
Kübra 2024
Masumiyet Müzesi 2026
Delikanlı 2026
Filmler
Eğreti Gelin 2004
Şaşkın 2005
Devrim Arabaları 2008
Pandora'nın Kutusu 2008
New York'ta Beş Minare 2010
Kaybedenler Kulübü 2011
Yol Ayrımı 2017
Umami 2025