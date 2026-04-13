Delikanlı dizisinin dikkat çeken karakterlerinden Kamer’e hayat veren Onur Ünsal, son dönemde izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Tiyatrodan televizyona uzanan kariyeriyle öne çıkan oyuncunun geçmiş projeleri ve oyunculuk yolculuğu araştırılıyor.

Son olarak Masumiyet Müzesi'ndeki rolüyle hafızalara kazınan Onur Ünsal, Delikanlı dizisindeki performansıyla yeniden gündeme geldi. Hem tiyatro sahnesindeki birikimi hem de sinema ve dizi projelerindeki rolleriyle tanınan oyuncunun kariyerine dair detaylar merak ediliyor.

DELİKANLI DİZİSİNİN KAMER'İ ONUR ÜNSAL KİMDİR?

Onur Ünsal, 16 Ağustos 1985 tarihinde İzmir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden 2006 yılında mezun olan Ünsal, oyunculuk kariyerine sahnede adım attı. Özellikle tiyatro alanında yoğunlaşan oyuncu, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay tarafından kurulan Oyun Atölyesi gibi önemli topluluklarda yer alarak sahne deneyimini geliştirdi. Bunun yanı sıra Moda Sahnesi topluğunun kuruluşunda yer aldı.

Kariyeri boyunca hem klasik hem de modern tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, uluslararası projelerde de sahne deneyimi kazandı. Son olarak Delikanlı dizisinde Kamer karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ünsal, televizyon izleyicisi tarafından da yakından takip edilmeye başladı.

ONUR ÜNSAL OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Ezo Gelin 2006

Bir Varmış Bir Yokmuş 2008

Canım Ailem 2008-2010

İstanbul'un Altınları 2011

Yakamoz S-245 2022

Cezailer 2022

Arayış 2023

Kübra 2024

Masumiyet Müzesi 2026

Delikanlı 2026

Filmler

Eğreti Gelin 2004

Şaşkın 2005

Devrim Arabaları 2008

Pandora'nın Kutusu 2008

New York'ta Beş Minare 2010

Kaybedenler Kulübü 2011

Yol Ayrımı 2017

Umami 2025

